Una olavarriense en la sede del mundial de futbol 2022: “Nunca nos imaginamos trabajar afuera”

“Nunca nos imaginamos trabajar afuera, no lo buscamos”, expresó la olavarriense María Belén Hermina, quien nació en nuestra ciudad, estudió contabiduria en Mar del Plata y hace cinco años, junto a su novio, eligió vivir en Doha, capital de Catar, sede del mundial de futbol en 2022.

En una entrevista mano a mano con Infoeme, gracias a las videoconferencias que permiten la conexión a miles de kilómetros, contó su experiencia de vivir lejos de su casa en Olavarría.

La propuesta de viajar a Catar llegó en 2015 por su novio Pablo, quien recibió una oferta laboral, para trabajar como preparador físico en un equipo de vóley, y aceptó inmediatamente, pero ella tuvo que esperar un año más: “En 2016, me recibí y me vine, empecé a buscar trabajo y a los dos meses me contrataron en la embajada de Uruguay como contadora, fue muy loco”.

Para María Belén, el viaje hasta Doha, su nuevo hogar, significó su primera experiencia de subir a un avión. “Fue todo muy rápido y chocante a la vista. El aeropuerto es enorme, ver a los árabes con la túnica blanca, a las mujeres con la abaya negra, la ciudad es muy modernosa, como se ve en la televisión”, recordó.

Los primeros meses, lejos de casa, fueron difíciles: “Creo que le pasa a cualquiera que sale de Argentina, fue duro armar un grupo de amigos, de a poquito empecé a conocer gente”, algo que no le costó mucho porque informó: “En Doha el 85 por ciento de la población es extranjera, hoy ya tengo mi grupo de amigos como en Argentina”.

La vida en Doha es muy segura, y la olavarriense define: “Es una de las principales razones por las que estamos acá”. “Vas a un patio de comidas y ves que la gente deja sobre la mesa el celular y la billetera y se va a pedir la comida, podes salir a caminar a las 3 de la mañana sola por cualquier barrio que no te va a pasar nada, incluso dormimos en el departamento con la puerta sin llaves”, contó.

La economía y el empleo

Desde que María Belén llegó a Catar, la moneda del país, que es el “Real de Catar” está a un valor de 3,75, incluso después de un bloqueo económico, “la moneda se mantiene”, y añadió que “Si los precios suben, también bajan”.

Respecto al empleo sostuvo: “Es medio difícil estar acá sin trabajo, no hay trabajo en negro” y explicó que “en hotelería y restaurantes, la empresa que te contrata a vos te tramita la VISA, cuando está aprobada, te manda los pasajes y una vez que estas acá te tienen que dar alojamiento, transporte y comida”.

“En otra industria, el pasaje, la VISA y el alojamiento te lo tienen que dar, por ahí no te dan las otras cosas, pero la empresa que te contrata se tiene que hacer cargo de vos en el país”, aclaró.

La pandemia lejos de casa

“Fue dura, como en todos lados, al principio de la pandemia estábamos en Argentina”, relató María Belén quien volvió a Doha en junio y detalló que la medida del Gobierno de Catar fue poner a disposición una aplicación con código QR que es de uso obligatorio: “Vos entras al país y si no la descargas no podes hacer migraciones”.

“Ese código QR está en verde y te lo piden para entrar a todos lados, la App tiene acceso a tu GPS y si por ejemplo, vos estas en contacto con alguien contagiado se pone en amarillo, entonces van a tu casa y te testean, si te da negativo se pone en verde y si da positivo en rojo”, describió María Belén.

Sobre la vacuna afirmó: “Vacunaron un montón y con eso bajaron los casos. Hace tres meses empezaron con una apertura que permitía hacer actividades al aire libre y ahora para acceder a un lugar tenés que estar vacunado. La App se pone en verde y dorado si recibiste la vacuna”.

Camino al mundial

Catar rumbo al mundial de futbol 2022 “está todo revolucionado”, manifestó la olavarriense quien detalló “los estadios son increíbles, hay un montón de edificios que fueron construidos para esto”.

Lusail será la ciudad de bienvenida, allí se realizará la inauguración y el cierre del mundial, “esa ciudad cuando llegamos era sólo arena, primero construyeron las autopistas las calles y ahora hay edificios, una costanera hermosa, en cuatro años levantaron una ciudad, ves un edificio y trabajan 24 horas”.

En esta línea señaló que tienen un funcionamiento previsto para el tiempo en el que se dispute el mundial: “Las escuelas van a ser online, la gente trabajará home office y se suspenderán las actividades en los clubes porque quieren que haya la menor cantidad de circulación de gente del país y que sí pueda andar el turismo”.

Otro tema debate y de mucha curiosidad, para este mes de fiesta futbolera, es el alcohol, que en Catar es ilegal: “El Corán, la biblia del islam dice que el alcohol es impuro, entonces no se vende”, explicó la argentina y contó: “Si sos extranjero hay un solo lugar en el país que vende, después podes conseguir en bares y restaurantes adentro de hoteles también, pero no se va a vender en la calle”.

De todas manera, finalmente aclaró que desde su percepción “ya tienen todo organizado”, debido a que son muy prolijos.