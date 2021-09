Madre olavarriense pide un carrito para poder trabajar

Una joven olavarriense se transformó en protagonista de un desesperado pedido de solidaridad para así poder trabajar.

La mujer, de 20 años, es madre de un nene de dos y está atravesando una difícil situación económica que la llevó solicitar la ayuda de la comunidad para poder trabajar y solventar los gastos de su familia.

Según contó, necesita un carro de bici para poder salir a juntar cartones y fierros.

De esta manera, desempeñándose como recicladora urbana, podrá aligerar de alguna manera los apuro económicos en los que la dejó la pos pandemia.

“Me quedé sin el carrito y lo necesito para trabajar, sin eso no puedo salir. Me da vergüenza tener que pedirlo, pero por el momento no encuentro otra forma”, manifestó la mujer

Cualquier interesado o interesada en realizar una donación puede comunicarse al número de teléfono 2284726815.

(Foto Ilustrativa)