Entre notas y emociones: “La música es el canal, el mensaje es de cariño y que todo está bien”

“Trato de dejar un mensaje positivo de que todo está bien a pesar de los problemas”, fue la sencilla pero significativa frase que eligió Simón Rojas Seibel, más conocido como “Piwi Red”, un músico de nuestra ciudad que toca todos los días en la calle para ganarse la vida con su arte.

Infoeme dialogó con el joven guitarrista, que le pone color a las calles de Olavarría con cada una de las notas que suelta mientras cientos de personas pasan por donde él se ubica con su guitarra, pedalera y parlante.

“Hace tres años que vivo de esto, que estoy tocando en la calle y hace más de 10 años que soy músico”, recordó y agregó, “trabajo todos los días acá, soy músico por vocación y por arte: es mi profesión”.

Cada día el artista de 27 años toma su instrumento y equipo, se acomoda en una vereda y comienza a tocar e improvisar y vivir lo que, para él, es un sueño cumplido.

“Mi sueño siempre fue poder vivir y trabajar con mi música, no me sobra nada pero por lo menos como”, contó y sin vacilar reflexionó “el tema de triunfar es medio entre comillas, yo ya estoy triunfando comiendo y pagando mi alquiler con mi música y eso ya me hace feliz, mi sueño es ser feliz y lo soy”.

“La música es el canal, el mensaje es de buena onda, de amor, de cariño y de que todo está bien, más allá de los problemas y más allá de este mundo”, finalizó.