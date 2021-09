La frase homofóbica de Dady Brieva para explicar la derrota del peronismo

El humorista Dady Brieva habló tras la dura derrota que sufrió el oficialismo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y opinó sobre el "voto castigo" a través de una metáfora sexual.

Utilizó hizo una comparación homofóbica para explicar el enojo con el peronismo en las urnas: "Ahora que la conclusión sea 'me hago puto porque me llevo mal con mi mujer', es algo que me cuesta entender realmente".

En una entrevista con Radio El Destape, dijo que no es normal que uno "cambie de opción sexual" con tanta rapidez. "Siempre se entiende porque soy claro. Soy incorrecto pero soy claro", sostuvo.

"Otra cosa es que digas 'me enojé por que vos eras el que me ibas a dar de comer. Vos sos el que me daba de comer y no me das de comer. Vos eras el que me daba de comer, hijo de puta. El peronismo es el que daba de comer y no me diste de comer'", explicó.

Ante una posible vuelta de Juntos por el Cambio al poder, el humorista admitió: "¿Por qué de nuevo el voto al macrismo? Cuando lo vi sentado a Mauricio Macri de nuevo en Periodismo para Todos dije guau. Esas cosas no las puedo digerir. ¿Sabés lo que pasa? Que en el 2015 nos pasó eso. Quedamos en la lona, perdiste el laburo, chupaste porongas para darle de comer a tus hijas, vos y todos los demás...".

El humorista admitió que el Gobierno "se fue debilitando de a poco" y pidió cambios en el Gabinete. "Me decían que el cambio de Gabinete estaba previsto para después de noviembre. ¿Por qué para después? No tenés que esperar a que los chicos tengan 18 años. Separate ahora".

"¿Por qué para después de noviembre?", insistió. "Lo que tenés que hacer cuando el Jenga está de costado y es una cuestión de tiempo que se caiga, tenés que agarrar la mesa y tirar el Jenga a la mierda".

Dady pidió "empezar todo de nuevo". Y enseguida apuntó: "Si no es una cuestión de tiempo y un cuello de botella como el que llegamos ahora. No pueden tardar tanto en reaccionar. Esto es ahora y no después".

Por último, Brieva hizo una última mención a la reacción tardía del Gobierno: "Es como el tipo que no quiere perder a la mujer y empieza a hacer cosas. Pero viste como es. Ya la perdió hace seis años atrás".