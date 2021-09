Cuánto cuesta mantener un perro saludable en Olavarría

Por Gastón Rodríguez

grodriguez@infoeme.com.ar

En el ranking mundial Argentina se posiciona como líder en cantidad de perros por habitante: cerca de un 66 por ciento de los habitantes del país tienen a estos animales como mascotas. Al momento de sumar un integrante más a la familia, se piensa mucho en el factor económico. Una gran parte de la sociedad considera a las mascotas como parte de su familia y por eso hay que contemplar muchos gastos para tenerlos como corresponde: alimento balanceado, las pipetas, los anti pulgas y las vacunas, además del baño, los paseos y eventuales consultas veterinarias.

Entonces, el interrogante que comienza a circular es ¿Cuánto cuesta mantener a un perro? Infoeme recorrió veterinarias y forrajerías para contrastar y comprobar el costo que significa tener un perro de entre 20 y 30 kilos. Y la respuesta aproximada sorprende: ronda los 10.000 pesos mensuales.

En relación a la cantidad de alimento que come un perro de este tamaño, el titular Norberto Hoffer, explicó que "un canino de estas características, debe consumir entre 400 y 500 gramos de alimento balanceado por día". "En este caso una bolsa de 20 kilos de una marca promedio, cuesta 5.300 pesos, mientras que hay alternativas más accesibles que rondan entre 2.800 y 2.400, sin embargo existen alimentos de muy buena calidad que cuestan más de 9.500", puntualizó. Una bolsa de ese tamaño dura entre 25 y 30 días promedio.

"En cambio, los perros de mordida chica consumen entre 150 y 200 gramos, por lo que el gasto de consumo sería menor", indicó el profesional y agregó: "Comúnmente la gente suele darle otros alimentos además del balanceado, como carne o arroz aquellos preparados que no tengan ni fritos y ni salsas y quizás en esos casos el costo sea mayor o menor según que alimento sea".

Acerca de los requisitos que un perro precisa para mantener una vida "optima y saludable" Hoffer sostuvo: "Lo primero que se le da a un perro es una vacuna para desparasitar que se aplica en los primeros 45 días, y luego una quíntuple junto a la antirrábica que rondan los 2.000 pesos", aunque "mucha gente aprovecha las campañas municipales para darle las vacunas gratuitas".

Para evitar que las mascotas tengan pulgas hay pipetas o comprimidos cuyo valor puede variar de 400 a 1.000 pesos dependiendo del tamaño del animal.

Por otro lado, en caso de que el perro necesite consulta con un veterinario, el costo rondaría entre 1.000 y 1.500 pesos. Llevar a un perro a una peluquería a bañarse y cortarse el pelo cuesta entre 800 y 2.500 pesos dependiendo el lugar y el tamaño del animal, y finalmente pagar por un paseador en el caso que así sea necesario, tiene un costo aproximado de entre 1.000 y 2.000 pesos mensuales.

"La verdad que es caro tener un perro, y más cuando uno le quiere brindar una buena calidad de vida", Jonathan.

Jonathan tiene 29 años, y es un vecino de la ciudad de Olavarría que sostiene un gran amor por los perros y su cuidado diario. Durante una entrevista que mantuvo con este medio contó que llegó a gastar, por la mantención de "Marroc" su cachorra Border Collie, un monto superior a los 15.000 pesos mensuales.

"La verdad que es caro tener un perro, y más cuando uno le quiere brindar una buena calidad de vida, en mi caso yo le compre una bolsa de alimento de 20 kg que me podría llegar a durar un mes y gaste 9.000 pesos, si tengo que llevarlo a una consulta al veterinario me sale 1.200 pesos, y eso descartando que no tenga que darle alguna medicación", expresó el joven al respecto.

Respecto de los gastos de servicios de cuidados, Jonathan dijo que cuando lleva a Marroc a la peluquería gasta entre 1.200 y 2.000 pesos, además de otros gastos como el collar antipulgas, pipetas y vacunas que "cuestan cerca de 3.000 pesos".

Sobre cuestiones orientadas a la salud y cuidado del animal, desde Infoeme se buscó analizar otros precios del mercado, y se dialogó con la veterinaria Amanda Ormazabal quien destacó que "los precios sobre los alimentos varían mucho, sobre todo por que hay varias marcas, por ejemplo el alimento de 15 kg más económico que comercializo cuesta 6.500 pesos", y destacó que luego existen marcas muchos mas costosas que superan los 8.000 pesos.

"Nuestro objetivo es fomentar que la gente tome noción de que los animales podrían tener patologías desde hace tiempo, es por eso que queremos implementar concientización en la medicina preventiva", Amanda Ormazabal

Acerca de la vacunación para perros, la especialista sostuvo que se deben aplicar de forma anual una quíntuple más la antirrábica, y cuestan un aproximado de 2.200 pesos y en relación al tratamiento para las pulgas, indicó: "yo no aplicó pipetas por poner, son veneno siempre evaluó la situación del animal y en que sector vive", y agregó " el costo varia según si es comprimido, collar o pipeta, pastilla o baño los precios podrían rondar entre 300 hasta 3.500pesos".

"Los dueños alimentan a sus perros según la realidad económica que les toca atravesar, la tendencia es que hay familias que optan por cocinarle al animal según su raza, en este caso existen nutricionistas que asesoran que alimentos darle a sus perros, obviamente en ese caso el precio sería aún mayor", explicó Ormazabal acerca de la dieta de las mascotas que incide directamente en la calidad de vida de las mascotas.

Finalmente Ormazabal, destacó el rol fundamental de la revisación anual de las mascotas, que consiste en realizar análisis, placas, ecografías y el precio total del chequeo anual ronda los 10.000 pesos. En este marco, la profesional concientizó: "nuestro objetivo es fomentar que la gente tome noción de que los animales podrían tener patologías desde hace tiempo, es por eso que queremos implementar concientización en la medicina preventiva".