Vizzotti: “La vacuna contra el Covid-19 no es obligatoria por el momento”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, no descartó la posibilidad de adoptar “una norma” para obligar a las personas que quieran volver a realizar trabajos no esenciales a que deban vacunarse contra el Covid, aunque aclaró que aún no se llegó a esta instancia y que se va a trabajar para “fortalecer la confianza” de esas personas en la vacuna.

“Para quienes eligieron no vacunarse, vamos a trabajar para fortalecer la confianza. Tiene que haber ventajas para quienes eligieron darse la dosis”, sostuvo Vizzotti al tiempo que aclaró, “la vacuna contra la Covid-19 no es obligatoria por el momento, por la urgencia y porque la oferta no satisface las necesidades de demanda”.

Acerca del alcance de la campaña de vacunación sostuvo que desde el Gobierno se apunta a que “la mayoría de las personas decida vacunarse”, sostuvo y agregó que “no estamos en una instancia para responder si va a haber alguna reglamentación respecto a quienes no decidan vacunarse. No estamos en esta instancia, pero no la descartamos”.

“Hay un punto de inflexión gracias al avance de la campaña de vacunación”, explicó Vizzotti y argumentó que “agosto será el mes de las segundas dosis. Más del 50 por ciento de los mayores de 60 años tienen el esquema de vacunación completo. La prioridad de la aplicación de las segundas dosis es para quienes hace más tiempo se hayan vacunado con la primera y para quienes presenten riesgo”.

Asimismo analizó la situación sanitaria actual y celebró que por octava semana consecutiva bajó la cantidad de muertes diarias y las 10 semanas consecutivas de descenso de casos de covid. “Por eso, con el nuevo DNU cambiamos los indicadores y el parámetro de alerta estará vinculado a las internaciones en terapia intensiva y la tensión del sistema de salud”. (DIB)