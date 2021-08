Vidal sobre el regreso de Macri al país: "Hay una parte de la sociedad que lo sigue apoyando"

El ex presidente Mauricio Macri regresará al país “en estos días” y se sumará a la campaña de Juntos por el Cambio con el objetivo de prepararse para las próximas elecciones legislativas, para respaldar a las listas encabezadas por María Eugenia Vidal en la Ciudad y Diego Santilli en la Provincia. Así lo anticipó la ex gobernadora bonaerense durante su participación en La Liga de Radio Rivadavia.

“Ahora está volviendo. Espero que le den la habilitación en estos días”, sostuvo la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad, en referencia al límite de ingreso de personas desde el exterior. Tras viajar a España a fines de junio, el líder del PRO luego se trasladó a Zurich, donde participó de distintas actividades en su rol de presidente de la Fundación FIFA: cuando tenía previsto regresar a la Argentina, a mediados de julio, las modificaciones en el ingreso de viajeros provenientes del exterior sumó a Macri a la lista de los varados.

Vidal también remarcó que una vez que aterrice en el país el ex mandatario “va a ser parte de la campaña”, con el fin de impulsar las listas encabezadas por postulantes del PRO. “No sólo tiene valor como un ex presidente que tiene su experiencia para aportarnos, sino que además hay una parte de la sociedad que lo sigue apoyando y es parte de Juntos por el Cambio”, subrayó.