Victoria Altavista recordó el día en que “volvió a nacer”

La olavarriense Victoria Altaviista recordó que pasaron 4 años del día en que recibió su partida de nacimiento: “Lo voy a recordar todos los días de mi vida, porque literalmente fue el día que volví a nacer”.

Un 31 de agosto, pero de 2017, Victoria Altavista recibía su partida de nacimiento: “Se cumplen 4 años y lo recuerdo como si fuera hoy”, expresó la olavarriense.

Sobre las sensaciones que le despertó poder elegir su identidad sostuvo: “un día como hoy entre risas y lágrimas, junto a las personas que estuvieron presentes ese día, tanto a la distancia como cerca, recibía un simple papel pero con la información que tanto soñé: el 7 de mayo de 1988 en Olavarría, nació Victoria Altavista".

Recordando aquel momento detalló cómo le “tomaron” su nueva foto de DNI: “Que ansiedad recibir ese documento que por fin iba a llevar el nombre que había elegido y me iba a representar”.

“Entiendo que un papel o el mismo estado, no dicen ni determinan quien soy, porque todo va por dentro, en mis sentimientos, mis ideales y mi forma de encarar la vida”, reconoció.

Victoria agradeció a quienes la acompañan actualmente, aceptando sus cambios sin rencores así como también a quienes pretendieron dañarla y la hicieron aún más fuerte.

“Ahora me presento nuevamente ante ustedes, para quienes no me conocen soy Victoria Altavista de Recalde, muchísimo gusto. Les deseo que vivan su vida como más les guste. Por un futuro sin represión a nuestras identidades”, concluyó la olavarriense.