Retiran a la famosa serie de Cartoon Network "Dragon Ball Súper" por violencia simbólica

El comunicado fue presentada ante la Defensoría del Público de la Nación y el programa quedó eliminado de la programación. En el momento en que se conoció la noticia, varios usuarios de Twitter manifestaron su repudio ante la decisión tomada y la serie fue tendencia en la red social.

En el mensaje oficial, el capítulo de la temporada que estrenó en 2015 “reproducía el ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor, en un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña”.

En el capitulo se muestra al personaje del Maestro Roshi rogándole a uno de sus alumnos que le permita utilizar a una de sus mascotas mágicas ya que esta puede transformarse físicamente.

El hombre le aclara que desea que “se convierta en una hermosa jovencita” y allí se justifica diciendo: “Mi punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar”. Mientras tanto, Woolong, otro de los personajes, hace un raconto de diversos momentos de abuso que sufrió por parte del maestro.

Por parte del Ministerio aseguraron que “estas representaciones, transmitidas en la pantalla de un canal que se ubica como la primera señal infantil de cable y alcanza a las y los niños de entre 4 a 11 años con cable (según datos IBOPE Media Argentina), configura un acontecimiento que las y los expone a la violencia simbólica”.

"El episodio en cuestión escenifica una multiplicidad de detalles morbosos: la adolescente encerrada con el adulto “Maestro Roshi” diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar , dando claras muestras de que no hay consentimiento; el Maestro, en su lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación", contaron desde el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires.