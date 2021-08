“Conseguir la final es un gran logro pero el sueño era un poco más, era pelear por una medalla"

Luego de lograr el diploma olímpico en canotaje de velocidad en la categoría K1 de 1000 metros, el segundo mejor resultado para Argentina en una cita olímpica en la disciplina, Agustín Vernice habló con una de las señales televisivas.

Con un tiempo de 3:28.503, el oriundo de Olavarría finalizó en el octavo lugar de la final en lo que fue su debut olímpico. Pese a un gran arranque, el argentino pagó caro el esfuerzo del inicio y quedó relegado promediando la mitad de la carrera.

En diálogo con TyC Sports, Agustín Vernice celebró su final pero reconoció que "estoy un poco caliente. Veníamos en busca de un poco más. Si bien conseguir la final es un gran logro y consideraba que ese era el objetivo, el sueño era un poco más, era pelear por una medalla".

Con respecto a su performance, Vernice reconoció que tuvo una mejor semifinal que final y que "la ambición de ir por más" lo llevó a tener una salida agresiva en la final, que pagó cara en el cierre de la carrera.

"Durante toda la preparación me sentí muy bien en los inicios y en las últimas semanas ya era parte de la estrategia controlarse, porque no me costaban los principios pero los pagaba en el final. Encontrar el balance era lo que teníamos que buscar, en la semifinal lo encontré y la ambición de ir en busca de más me hizo dejar llevar. Soñaba con una medalla y no quería quedarme con la duda de lo que pasaría si dejaba todo", analizó.

Pese a que logró llegar a la final en su debut olímpico, Vernice no quiso usar la inexperiencia en esta instancia como una excusa: "Por ser mi primer Juego Olímpico, el resultado es positivo. Llevo muchos años preparando esta prueba y no sería una buena excusa decir que competí mal por ser mi primer Juego Olímpico".

Por otro lado, el representante del Club Estudiantes que sostuvo que “previo a la largada me sentía muy cómodo y confiado pero simplemente me equivoqué. Las expectativas en lo que viene son buenas" recordó a los otros deportistas argentinos que lograron clasificar a diversas finales olímpicas.

“Los resultados que Argentina ha tenido en otros Juegos en canotaje, como es el caso de los Correa y Rubén, me motivaron a estar hoy acá y convencerme de que se puede porque quería ser como ellos. Ojalá que esto sirva a los demas para saber que solo se necesita convicción, trabajar duro y ganas".

Fuente: TyC Sports