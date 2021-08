Vamos con Vos: Andrea Coronel se reunió con Gustavo Pulti que visitó la ciudad

El Precandidato a Diputado Nacional en tercer término de “Vamos con Vos” y ex Intendente del municipio de General Pueyrredón Mar del Plata, Gustavo Pulti, visitó Olavarría , con el objetivo de apoyar a la lista local.

La precandidata a concejal Andrea Coronel dio comienzo a la conferencia de prensa agradeciendo en primer lugar al ex intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti precandidato a Diputado Nacional del frente “vamos con vos”, a los medios y a su equipo de trabajo por el esfuerzo y las ganas de trabajar sobre este nuevo camino al que los invito a ser gestores el propio Florencio Randazzo

En relación Coronel expresó: "Para nosotros formar parte de esta estructura es un gran desafío y es una propuesta en la cual nos llena de orgullo, en el dia de hoy estuvimos visitando algunas canteras en Sierras Bayas, recorriendo estas canteras, caleras, vemos el desarrollo y el potencial que hay en Olavarría, aspiramos a que nuestra ciudad crezca que sea de adentro para afuera, aspiramos a que Olavarria sea nuevamente la capital del Trabajo, para eso nos sumamos a este frente y para eso vamos a trabajar incansablemente".

Y agregó que "además lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas todo lo que genera el circuito económico en nuestra ciudad, realmente estamos abocados a ese trabajo y queremos trabajar para la gente, nosotros no hablamos para los políticos hablamos para la gente, para el vecino. Queremos que se sientan representados por un espacio que hoy tiene adelante el hecho de formar este nuevo camino con una nueva política".

En este marco, Gustavo Pulti mencionó: "Nosotros sentimos que hace falta transitar un camino, porque la pelea de diseño que se ha montado en la Argentina no ha dado resultados para mejorar la vida de la gente, esta estrategia de la rivalidad extrema, esta estrategia de la confrontación como proyecto de sostenimiento político no se ha transformado en un vehículo de mejora del trabajo ni de la educación ni la salud de la gente. Pensamos que tanto Macri como Alberto han dado grandes batallas de la retórica pero la inflación es la misma, ambos tienen el 50% de inflación, en este primer semestre los precios les ganaron a los salarios por tres puntos y todas esas peleas no han hecho que tengamos más trabajo, sino más planes".

A su vez, expreso que "las cosas tienen que transitar por otro camino, en primer lugar recuperar el apoyo fuerte a los pequeños y medianos establecimientos quitando impuestos, desde el Congreso de la Nación vamos a plantear una reestructuración tributaria, con una ley de inclusión laboral, el que genera trabajo no puede pagar por cada peso en blanco un 60% de cargas asociadas eso no lo resiste el sistema económico actual, no lo resisten las pymes y por eso están cerrando, reducción de impuestos para el que genera trabajo, apoyo financiero con tasas reales negativas para el que genera trabajo, ese es un primer paso".

Con respecto a la educación enfatizó: "Hoy con un 70% de nuestros niños que están debajo de la línea de pobreza, nos parece que hay que cambiar más allá de las personas, más allá de lo que cada uno haya podido hacer o dejar de hacer nosotros no entramos en descalificaciones personales pero sí queremos decir que esta lógica nos trajo hasta acá. Lo que podían dar lo han dado, y lo que podían hacer lo han hecho y lo tenemos entre nosotros", agregó.

Finalmente sobre la seguridad explico que "el narcotráfico crece todos los días, proponemos tres leyes esenciales una ley de control de arsenales y armamentos, una ley de drogas nueva, y una sobre la seguridad nacional, control de arsenales y armamento porque toda arma nace en una fábrica autorizada o se importa con procedimientos autorizados pero después pasa al mercado ilícito y forma parte del armamento que tienen el ejército del narcotráfico y de la delincuencia. Una nueva ley de drogas, ya que el 90% de los procedimientos penales relacionados con el consumo de drogas están sobre los consumidores y solo un 10% sobre los delitos del mercado que se producen con esas drogas", concretó.