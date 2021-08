Néstor Pitrola en Olavarría: “El ajuste de Fernández y Kicillof no tiene nada que envidiarle al de Macri y Vidal"

Durante este martes el precandidato a Diputado Nacional por la lista 1A Unidad de la Izquierda en las PASO del FIT Unidad, Néstor Pitrola luego de su gira por Azul realizó un acto en la plaza central de Olavarría.

En este marco el Pitrola expresó que “el ajuste de Fernández y Kicillof no tiene nada que envidiarle al de Macri y Vidal", y agregó que "el salario real en el empleo público ha caído un 9% respecto del 2019 y las jubilaciones redujeron también su poder adquisitivo en un 8%".

"Así el ministro Guzmán logró en el primer semestre de 2021 un déficit fiscal menor al del primer semestre de 2019, en pleno ajuste macrista tras el acuerdo con el FMI. Nada que envidiarle a Macri, acá es donde mueren las palabras y entendemos porqué la Argentina llega a superar el 40% de pobreza. Kicillof no se quedó atrás; no hay tierra, no hay viviendas, la educación pública se cae de a pedazos y, la provincia tiene la mitad de las víctimas de Covid, cuando su población es del 38% del total nacional. Resultado de que replica el ajuste en la provincia ”, destacó el tercer precandidato en la lista.

Para finalizar el referente de izquierda resaltó que "hay que salir de la falsa polarización de quienes nos llevaron a este subsuelo en la historia argentina, no caben dudas. Pero no será saliendo por derecha con las propuestas de los Randazzo o de los Espert que proponen ‘la reforma laboral, impositiva y previsional’ que no hicieron ni Macri ni Fernández", y agregó que "esas son las recetas del FMI que vendrán después de noviembre cuando ya no importe el voto, pero sólo agravarán la desocupación y la pobreza porque alargar la jornada laboral, terminar con el derecho indemnizatorio, bajar impuestos a los ricos, atacar el derecho de huelga y alargar la edad jubilatoria, son las políticas que multiplican los males que ya tenemos. Sólo el voto al Frente de Izquierda significa una ruptura para terminar con el trabajo en negro y recomponer salarios y jubilaciones a partir de un plan económico , social y sanitario desde el campo de los trabajadores".