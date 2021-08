Provincia aclaró que los boliches van seguir cerrados

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aclaró este martes que como parte de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus están suspendidas las actividades en los boliches bailables del distrito.

“No están permitidas las actividades en los boliches del distrito. Algunos medios titularon que estaban permitidas las reuniones en esos locales y que los horarios se extendían hasta las 3 de la mañana. Esto no es así. No permitiremos ninguna actividad que implique aglomeración de personas”, señaló Bianco durante una conferencia de prensa en La Plata.

En ese sentido, el funcionario apuntó que el Ejecutivo bonaerense “no estiró el horario de las actividades nocturnas, si no que les puso un límite a bares y restaurantes”.

Mientras el descenso de los casos en la provincia de Buenos Aires se acentúa y la caída acumula un 86% desde el pico de este año, el Gobierno horas atrás habilitó que se puedan realizan eventos masivos hasta 1.000 personas, inclusive en lugares cerrados. Esto fue lo que generó confusión en torno a la habilitación de boliches, algo que por el momento no pasará.