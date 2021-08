Choque en barrio La Loma: “Si no pegaba el volantazo me agarraba al medio”

Dos vehículos protagonizaron un siniestro en el barrio La Loma y uno de los conductores expresó: “Si no pegaba el volantazo me agarraba al medio”.

Cerca de las 14 de este martes una camioneta Volkswagen Amarok que se desplazaba por Saavedra en dirección a Rufino Fal cuando un Renault Megane la chocó en la rueda trasera ya que el conductor realizó una maniobra para evitar que pasara a mayores.

En dialogo con Infoeme, el conductor de la Amarok señaló: “Si no pegaba el volantazo me agarraba al medio”. Por suerte, no hubo heridos y arreglaron entre seguros los daños materiales.

En el lugar del siniestro se comisionó personal policial que constató el hecho y controló el tránsito.