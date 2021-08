“Es un día soñado, en ningún lado voy a ser tan feliz como acá”

El presidente del club, Fernando Di Carlo y uno de los goleadores del certamen, Alejo Di Carlo hablaron con la prensa en medio de los festejos de jugadores, hinchas y familias de la entidad que apenas tiene 15 años de vida.

Luego de la entrega del trofeo de campeón al vencer a Sierra Chica en la tarde del último domingo, padre e hijo, lo primero que hicieron fue recordar a Tete Di Carlo por lo que la emoción reinó en el estadio que lleva su nombre.

“Mi abuelo lo mira desde arriba, mi tío está comentando -fue invitado especial del streaming-, papá está ahí y yo adentro, hay un Di Carlo en todos lados”

“Es una emoción inmensa, porque vi crecer a estos chicos y me llena de satisfacción porque les dije a principio de año que íbamos a lograr el campeonato”, comenzó diciendo Fernando Di Carlo que agregó que “es un logro muy importante”.

El ex futbolista contó que hace 15 años la “idea de formar el club fue para formar jugadores, pero lógicamente por decantación en algún momento nos iba a tocar pelear campeonatos e iba a llegar el titulo”.

“Le dedico el título a mi viejo personalmente, a mi familia y a los que están detrás de todo esto en el día a día”, cerró compungido el presidente del flamante campeón.

Flamante club campeón que tuvo a Alejo Di Carlo como uno de los jugadores destacados y autor de dos goles en el cotejo de consagración: “Es un día soñado que espere un montón de tiempo porque es mi casa y en ningún otro lado voy a ser tan feliz como soy acá”.

“Es un título que merecíamos todos, los que trabajan en el club y sobretodo lo merecíamos los jugadores que a lo largo del torneo hemos jugados de una manera y hemos mantenido un profesionalismo para entrenar dentro del amateurismo que tiene el fútbol olavarriense” dijo el futbolista de 27 años.

El capitán del CEO no obvió rememorar el arranque del certamen liguista que “del primer partido me fui con una bronca bárbara porque me echaron a los 5 minutos y empatamos, pero ya desde ahí queríamos pelear el campeonato y arrancar con un empate era difícil, pero nos repusimos y empezamos a ganar y no paramos y terminamos con esta alegría” rememoró antes de agregar que fue “importante definir en casa y sin que importara lo que pasara en otras canchas”.

“Tenemos que poner la estrellita arriba del escudo”

Pensando en su lealtad por la entidad ubicada en Independencia y Avellaneda, el deportista fue contundente: “En ningún lado sentí lo mismo que siento acá de jugar con amigos y a varios de mis compañeros también les pasa, hay un sentido de pertenencia enorme con este club”.

“Yo estoy en el club casi todo el día, esta es mi casa”, declaró Alejo entre saludos y cánticos antes de sentenciar que “para el Torneo Regional Amateur ya tendremos tiempo de pensar, ahora tenemos que disfrutar este torneo que es el primero en la historia del club”.