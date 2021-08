La sexta fecha del Torneo Apertura se jugó casi completa

La competencia reservada para los chicos tuvo actividad en la jornada sabatina.

Con los cruces destacados entre El Fortín y Embajadores se jugó la continuidad del segundo torneo del año que no se completó debido a que Ferro vs San Martín en Décima División no se jugó por casos de COVID.

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 4 – 0 Hinojo

El Fortín 1 – 1 Embajadores

Racing 0 – 4 Sierra Chica

En Novena:

Estudiantes 4 – 0 Hinojo

El Fortín 1 – 1 Embajadores

En Octava:

Racing 1 – 4 Sierra Chica

El Fortín 1 – 0 Embajadores

Ferro 1 – 0 San Martín

En Séptima:

Embajadores 1 – 0 El Fortín

Estudiantes 10 – 0 Hinojo

Ferro 1 – 1 San Martín

En Sexta:

Loma Negra 0 – 4 Luján (4)

Estudiantes 3 – 0 Hinojo 0

Embajadores 0 – 2 El Fortín

Racing 2 – 1 Sierra Chica

En Quinta:

Ferro 4 – 0 San Martín

Embajadores 2 – 4 El Fortín

Racing 3 – 0 Sierra Chica

Loma Negra 0 – 2 Luján

Estudiantes 1 – 1 Hinojo