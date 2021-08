La foto de un grupo de famosos que hizo estallar de furia a la olavarriense Mariana Lestelle

La médica olavarriense Mariana Lestelle estalló de furia contra Jimena Barón y un grupo de famosos e influencers por asistir a una fiesta sin respetar los protocolos para prevenir contagios de coronavirus.

En una imagen que circula en las redes, se observa a Barón junto a Flor Vigna, Facundo Mazzei, Lizardo Ponce, Jimena Barón y Candela Ruggeri abrazados, sin barbijos ni distanciamiento. Los famosos asistieron a la popular fiesta Bresh y se tomaron varias fotos .

“Esta foto es del Instagram de Laura Ubfal”, escribió la doctora Lestelle en su cuenta de Twitter, en la que compartió una foto de Vigna, Mazzei, Ponce, Barón y Ruggeri en la fiesta. “La pandemia no terminó. Todos los que veo en la foto tienen un trabajo que no están cuidando, no están cuidando a sus compañeros. Ya dije mil veces que lo del Presidente está mal, rendirá cuentas a la Justicia. Pero esto también lo está”, dijo la médica.

“De fiesta con la reina del Fernet”, había publicado la periodista Laura Ubfal en Instagram. Sus seguidores se sumaron a las críticas de Lestelle y remarcaron la falta de protocolos de los famosos.

“Ayer clausuraron bares en Palermo con menos gente que en la Bresh y con barbijo, ¿tiene coronita esta gente?”, escribió una usuaria en el posteo de Ubfal. “¿Los famosos VIP libres de Covid?”, se preguntó otra de las seguidoras de la periodista.