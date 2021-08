San Martín festejó su centenario con un emotivo acto

El Club San Martín de Sierras Bayas festejó este miércoles sus primeros 100 años de historia y en un breve pero emotivo acto se conmemoró su fundación.

El 18 de agosto de 1921 se fundó el Atletic Club San Martín y 100 años después se festejaron sus primeros 100 años y minutos después de las 10:00 comenzó el acto que contó con la presencia de dirigentes, ex presidentes, ex deportistas y actuales, allegados a la entidad serrana, los representantes de la Unión de Clubes y funcionarios municipales: Bruno Cenizo, presidente del HCD, Diego Robbiani Secretario de Desarrollo y Calidad de Vida, Juan Agustín Galli Subsecretario de Deporte y Recreación y Marcelo Verna Director de Gestión Deportiva.

“Son 100 años de todos y cada uno de nosotros que nos acercamos, que nos llenaron, que nos hicieron bien y de alguna manera lo hicimos grande”, sostuvo Federico Zamora actual presidente del “León” luego de una breve reseña historia y en la previa de descubrir el busto renovado del Gral. San Martín.

Posteriormente a las palabras de Diego Robbiani donde recordó el pasado de su familia en la localidad y afirmó “que desde nuestro lugar tratamos de aportar lo que tengamos, muchas veces con más gestión que recursos, pero que hoy el club esté en pie es muy importante y para destacar”.

Hubo también momentos emotivos con la renovación de pintura del acceso al gimnasio de básquet con un cartel conmemorativo a los 100 años, el nombramiento de la sala de reuniones en homenaje a Fabián Cazot y también la entrega de socio vitalicio a Eduardo Ricciardi quien fuera presidente por 20 años y quien Zamora describió como “si los clubes somos las personas haciendo, él hizo y se merece más que nadie este reconocimiento porque fue la persona que más tiempo estuvo como presidente”.

“Gracias a los presidentes que me sucedieron, porque el club está muy bien y en constante crecimiento y también agradecer a las Subcomisiones que son los pilares de la Comisión Directiva”, comenzó diciendo “El Flaco” el ex presidente que recibió la distinción en nombre de otros dos ex mandatarios de la entidad, Carlos Fonseca y Ricardo Viera y luego rememoró incontables anécdotas entre risas y aplausos.

“San Martín creció y le da prestigio a la ciudad de Olavarría”

La Municipalidad y la Unión de Clubes, por su parte hicieron entrega de distintas placas conmemorativas y hubo muchos aplausos durante la ceremonia que fue breve pero emotiva y que contó con una treintena de invitados para cumplir con los protocolos de sanidad vigente.

“Ya habrá tiempo de una fiesta masiva donde se reconocerá a todos los deportistas como se merecen”, cerró Zamora en el auditórium de la entidad serrana decorado para la ocasión.