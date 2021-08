Empezó una nueva fecha del Torneo Oficial con triunfo de Pueblo Nuevo Blanco

Pueblo Nuevo Blanco y Pueblo Nuevo Verde se enfrentaron en el Juan Manolio para abrir la cuarta fecha del Torneo Oficial.

Pueblo Nuevo Blanco derrotó 62 a 48 a Pueblo Nuevo Verde y sumó un nuevo triunfo en la competencia doméstica. Santiago Barsi con 14 puntos fue el goleador del partido.

Desde el inicio mismo del cotejo, los blancos que no tuvieron la presencia de gran parte de sus jugadores mayores pensando en el debut en el Torneo Provincial de Clubes sacaron una ventaja considerable que luego controlaron en el complemento.

En la segunda mitad, aumentó el goleo y finalizó con la victoria de los “Lobos” Blancos que sumaron tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

La actividad para el básquet local tendrá continuidad con los cruces entre Estudiantes Negro vs Racing Azul; Racing Blanco vs Ferro y Estudiantes Blanco vs Chacarita.

Síntesis Pueblo Nuevo Verde – Pueblo Nuevo Blanco:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Domínguez, M. y Serantes, S.

Pueblo Nuevo Verde (48): Haurerer (9), Striebeck (3), De Zorzi (5), Pinini (7), Rocha (5) -FI- Donatelli (3), Gómez (8), Ceceri (3), Nanni (0), Farinella (0), García (0). DT- Emiliano Coppero

Pueblo Nuevo Blanco (62): Barsi (14), Mauruto (5), Turchi (10), Geraghty (10), Alonso (8) -FI- Juárez (0), De Luca (2), Poblete (8), Suárez (5). DT- Agustín Bianchi

Parciales: 07 – 18; 16 – 36; 28 – 53 y 48 – 62.