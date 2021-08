El “finde” largo con mucho tenis y variadas actividades

Los deportes olavarrienses continúan con su agenda y el venidero fin de semana no será la excepción con mucho fútbol, tenis y vóley.

Como cada sábado dan inicio a las actividades las competencias formativas que vuelve a tener básquet ya que se relanza el torneo en Estudiantes, El Fortín, Ferro y Racing de La Madrid, también habrá vóley en el Minigimnasio del Parque Guerrero y sigue su curso el Torneo Apertura de Inferiores con el siguiente cronograma:

Embajadores – Luján

Tete Di Carlo desde las 13:30 en Quinta y Sexta

San Martín – Estudiantes

Pozo Serrano desde las 11:00 en Quinta, Décima, Octava y Séptima

Sierra Chica – Ferro

Pedro Iriart Legorburu desde las 11:00 en Décima, Octava, Sexta y Quinta

El Fortín – Racing

Ricardo Sánchez desde las 12:30 en Décima, Novena, Octava

Buglione Martinese desde 11:00 en Séptima, Sexta y Quinta

Hinojo – Loma Negra

Enrique De la Quintana desde las 11:00 en Décima, Novena, Séptima, Sexta y Quinta

El fútbol olavarriense amateur también saldrá a la cancha Veteranos, FOLA y Colonias y Cerros pasado el mediodía sabatino. Desde las 21:00 en cancha de Embajadores, jugarán la definición del Torneo OFA.

Por otro lado, en el Parque Guerrero además habrá hockey en la cancha de césped sintético, habrá encuentro de rugby y también se disputará un Medal Play 18 hoyos “Torneo Casilla de Palos – Starteria”.

La jornada sabatina cerrará con el cruce entre Racing Azul y Racing Blanco por la 3° fecha del Torneo Oficial organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría.

El domingo como siempre habrá mucho fútbol para elegir y se destaca la 9° fecha del Torneo Oficial de la LFO que jugará la fecha que no se completó por lluvia siete días atrás y comenzará con el cruce entre El Provincial y Ferro desde las 13:00. A las 15:00 jugarán Loma Negra vs Sierra Chica y Municipales vs Hinojo y 15:30 jugarán San Martín vs El Fortín y Estudiantes vs Luján con la obligación de ganar si quieren seguir peleando el campeonato.

Además, desde las 11:00 habrá acción en el Pedro Iriart Legorburu donde se completará la fecha del Torneo Oficial femenino y en el campo de deportes del Club Estudiantes habrá encuentro de fútbol infantil entre el “bataraz” y El Fortín.

En el Minigimnasio del Parque Guerrero se jugará el 1° Gran Prix de la “Copa Motovarría” destinado para la Primera División femenina que tendrá la participación de 8 equipos y comenzará a las 10:00.

Ya en la jornada del lunes, aprovechando el feriado habrá hockey en el Parque Guerrero y fútbol infantil en la cancha auxiliar de El Fortín.

Por último, el lunes tendrá un evento de resonancia a nivel nacional, ya que desde las 18:30 el Club Estudiantes recibirá a Agustín Vernice, tras su exitosa actuación en los Juegos Olímpicos. La recibida será con los representantes del “Bataraz” de todas sus disciplinas y después hablará con la prensa.

Como cada fin de semana hay deportes que se llevarán a cabo desde el sábado al lunes en este caso. Los certámenes de ACOP y APO llegan a su fin con mucha actividad y habrá un destacadísimo torneo de tenis en las canchas del Club Ferro en conmemoración del aniversario “Carbonero” que tendrá más de 80 duplas participantes.

También habrá actividad en el autódromo con la llegada del Turismo Promocional Estándar y el Supercar Pampeano.

Vale destacar que durante la jornada sabatina se inaugurarán los 100 espectadores en las canchas de inferiores de fútbol y se mantienen las 60 personas en los espectáculos basquetbolísticos, mientras que no se permite público en el resto de las competencias deportivas.