“Carlitos” Arena: “Llegó el final y estoy contento por mi humilde carrera”

Finalizado el cotejo, el hábil futbolista habló con la prensa de su carrera, su decisión de alejarse de las canchas y recordó viejos momentos.

“La verdad estoy contento por terminar los90 minutos”, fueron las primeras palabras de Arena mientras compañeros y rivales sacudían los botines llenos de barros en el Domingo Colasurdo y luego agregó: “Nos encontramos con un rival que está preparado para otra cosa, los primeros 25 minutos nos pegó un toque bárbaro y son unos de los candidatos a ganar el campeonato”.

Finalizado el breve análisis del cotejo que correspondió a la 5º fecha del Torneo Oficial, el “Diez” afirmó que en primera instancia “tenía pensado terminar todo el campeonato, pero me han sucedido cosas en el ámbito familiar como la pérdida de un hermano a dos días de arrancar el torneo y lo fui pensando; la cabeza te trabaja a tres mil por hora y a mí me gusta entrenar y estar al 100%, cuando no estás bien preferible que juegue otro pibe” y agregó que estaba bien físicamente, pero “lo decidí después del partido contra Sierra Chica y avisé que este iba a ser mi último partido”.

El jugador surgido en Loma Negra pero que registró paso por El Fortín, Hinojo, Racing, La Amistad, Ferro Carril Sud, Estudiantes y últimamente en Municipales contó que el “cuerpo técnico no lo podía creer, veníamos de un proyecto donde ganamos muchas cosas en Colonias y Cerros, pero llegó el final y esto convencido y contento por mi humilde carrera y lo que he hecho”.

“Después de 5 años volví a jugar en Primera que no es fácil porque es otro ritmo”, sostuvo el volante olavarriense que recordará su paso por el “Carbonero” como “los mejores momentos de mi carrera con el ascenso y el Argentino B cinco años continuos” y por eso recibió, en la previa de su partido despedida, una camiseta de la entidad en manos del presidente Roberto Vidal.

Pero como el fútbol no siempre es color de rosas, “Carlitos” no olvidó la posibilidad trunca de viajar a jugar a Venezuela: “Con el pasaporte ya hecho y a una semana tengo que quedarme a criar a mi hijo que tenía 3 años por un problema familiar y lo volvería a hacer”.

Por último y saludos mediante, el ahora ex futbolista reconoció que de volver a jugar con alguien “sería con “el `Gordo´ Miguel Córdoba” y que a lo largo de los años con tantos DTs que ha tenido “Gustavo Romanello es de otro nivel, pero a nivel local Miguel Del Pino es un gran entrenador que se pone ene l lugar de jugador y tenemos una gran amistad”.