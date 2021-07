Leopoldo Moreau: "Lo más grave no es la quiebra del Correo, sino que la gestión de Macri quebró la Argentina"

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, se refirió sobre el fallo de la justicia que dispuso la quiebra de la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima.

Durante declaraciones a Mañana Es Mejor por Radio Provincia explicó que la familia Macri “tuvo la concesión desde 1997 a cambio de un pago semestral que hasta el 2003 abonó una sola cuota” y recordó que “ya el gobierno de Fernando de la Rúa lo había intimado a pagar la deuda acumulada”.

Moreau señaló que “duró 20 años el proceso judicial porque el grupo Macri tiene influencia y poder” y enfatizó que “el ex presidente Macri fue descubierto queriendo condonarse a sí mismo el 98% de la deuda”.

Además resaltó que “es falaz la postura de Macri que dice que esta es una persecución del kirchnerismo cuando en realidad el proceso empezó con De la Rúa cuando en realidad Kirchner ni soñaba con ser Presidente y la gente ni siquiera sabía cómo se pronunciaba su apellido”.

Moreau señaló que “ahora Macri mete a los hijos en el medio que no tienen nada que ver porque la quiebra por ahora no tiene efectos penales. Hay que esperar porque cuando un grupo mafioso se derrumba queda todo a la luz pública, El tema de los hijos es relativo porque muchas veces son llevados a determinadas situaciones y yo no me quiero meter en eso”.

Añadió que “acá hubo una maniobra que fue escandalosa cuando intentaron pasar la causa del Correo a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires” y precisó que “Macri también reunía en Casa Rosada a miembros del grupo SOCMA con fiscales y jueces para ver cómo zafaban de la causa Correo. La impunidad no dura para siempre y estamos en presencia de un imperio mafioso que se derrumba".

“Lo más grave no es la quiebra del Correo, sino que la gestión de Macri quebró la Argentina y rompió el aparato productivo”, concretó Moreau.