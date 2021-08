Pablo Palazzolo sobre las PASO: "La interna UCR y Juntos marca muchas cosas interesantes"

Paso una semana del cierre de listas y el escenario político, con una campaña en marcha, comienza a allanarse de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias -PASO- que se van a realizar el próximo 12 de septiembre. En este marco, Infoeme dialogó con Pablo Palazzolo, politólogo, docente y ex asesor de gobiernos provinciales y locales, quien dio un panorama sobre lo ocurrido el sábado pasado y por el cual señaló que no se anima a decir como saldría una elección en nuestra ciudad.

En Olavarría son siete las listas de precandidatos a concejales y concejeros escolares, cinco van a intentar llegar a su objetivo de alcanzar el uno y medio por ciento de los votos para poder pasar a las elecciones generales mientras que dos van a disputar una interna.

“El plato fuerte es sin dudas la interna que va tener el oficialismo”, expresó Palazzo sobre la disputa de "Juntos" y UCR en Olavarría, una ruptura que se vislumbra sin reparaciones, escenario que para el politólogo va a marcar “muchas cosas interesantes” a nivel local.

El docente agregó que esta ruptura entre "Juntos" y la UCR se fue dando a partir de la derrota de 2019: “Eso se fue resquebrajando al punto de que en todos lados que hay internas prometen ser muy reñidas”.

En base al panorama local de la línea radical, el experto afirmó que dicha ruptura entre el PRO y el radicalismo se da en otra ala que es la Sociedad Rural: “Había una alianza muy fuerte que se manifestaba en términos electorales, uno iba a las mesas y veía muchos miembros de la Sociedad Rural fiscalizando la lista del PRO, pero esa alianza también se rompió”, sostuvo.

Según Palazzolo, este escenario se manifestó con la candidatura del presidente de la Sociedad Rural como segundo precandidato a concejal por la lista de la UCR y el GEN “Dar el Paso”.

El politólogo también señaló que otra pérdida del PRO fueron “los apoyos por derecha”, y ejemplifico: “Gregorini es un concejal que estaba dentro del esquema del gallismo y hoy es candidato por la lista de Espert”.

Por otra parte, la lista "Juntos", reafirmó su alianza con Coopelectric, alianza a la que actualmente responde el concejal Nicolás Marinangeli, y ahora los precandidatos son Miriam Mosescu y el "Tano" Cosía. Según afirmó Palazzolo, este entramado “es un problema para los olavarrienses”.

Sobre este último punto, justificó que con el paso de los precandidatos a las Legislativas y su posterior posible ingreso al armado del Honorable Concejo Deliberante, “la empresa ya tendría tres votos en el Concejo, lo cual ayuda y hace fuerza en el caso de que Coopelectric pidiera aumento de los servicios”.

En lo que respecta al Frente de Todos, el especialista resaltó que ha sido una lista armada e integrada “con un relativo orden sin mayores escándalos en el nivel local”, sin embargo señaló que “por el otro lado ves el otro polo, que tiene más interrogantes”.

“No se sabe quién gana y quien pierde, y en función de eso quien entra y quién no, es una lista a armarse y en las actuales condiciones políticas de Olavarría, yo no me animo a decir cómo saldría la elección”, concluyó Palazzolo.