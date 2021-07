Este sábado se conocerá cómo se conformarán las listas

Hasta las 00 horas de este sábado tendrán tiempo los distintos partidos políticos para entregar la lista de candidatos a concejales y senadores que competirán en próximas elecciones legislativas, pero que se sabe hasta ahora.

Desde Juntos, el mismo Ezequiel Galli fue quien confirmó este viernes que el actual presidente del Concejo Deliberante, Bruno Cenizo encabezará la lista de concejales y quien lo secundaria sería María José González, el tercer lugar lo ocuparía Javier Frías, el cuarto .

Sobre la posibilidad de que Hilario Galli sea el primer candidato a senador por la séptima sección el intendente expresó "no está definido, pero tiene chances de serlo como otros que trabajan conmigo codo a codo". Otro de los nombres que circulan como posible candidato es el actual secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani.

Otra de las cuestiones que fueron definidas por el oficialismo local es que el Secretario de Salud Germán Caputo, uno de los nombres que resonó fuerte para integrar la lista de concejales fue descartado este viernes y fue Galli el que confirmó que no hubo acuerdo con la UCR por lo tanto habría una interna.

Por el lado del radicalismo no hay definiciones concretas hasta el momento aunque lo que sí está definido es que no acompañarán a Juntos. Todo parece indicar que en la UCR hasta el momento no se llegó a un consenso.

Por un lado el espacio Evolución Radical relacionado con el ala de Lousteau en el plano nacional y en Olavarría tendría a Belén Vergel como figura principal y dentro de este espacio estaría Gonzalo Dolagaray y Franco Cominotto. Por otro lado, el espacio de Adelante Buenos Aires, con Maximiliano Abad liderando a nivel nacional, la línea interna de Rubén “Bebe” Lanzeta y Franco Illescas en el plano local.

En cuanto al bloque Todos Olavarría se conoció que el primer lugar de la lista de concejales lo encabezaría Maximiliano Wesner, titular de la ANSES, la noticia fue confirmada recientemente por Federico Aguilera a través de su cuenta de Twitter.

En cuanto a los posibles candidatos a senadores por la séptima sección, aún no hay nada definido pero si suenan varios nombres, uno de ellos es el de Alejo Supply, Subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, pero no es el único ya que también se menciona a Bali Bucca, quien recientemente mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández. Olavarría también podría tener un candidato a senador y se menciona a Federico Aguilera el Subsecretario de Minería de la provincia de Buenos Aires.

El Frente de Izquierda con Yesica Almeyda a la cabeza de la lista que también estaría conformada por otros referentes del espacio como Carlos Gil y Antí Cortés.