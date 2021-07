Hubo mucha actividad en la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses

La competencia que tendrá definición en Mar del Plata si las condiciones sanitarias lo permiten, otorgó nuevos clasificados a la Etapa Regional los pasados 7 días.

La etapa de ajedrez tuvo lugar en la sede de la Dirección de Deportes y los ganadores que clasificaron a la Etapa Regional fueron: Florencia Lamique en Sub14 femenino no federados, Bruno Molinari en Sub14 masculino no federados, Agustín Lamique en Sub16 no federados, Lionel Manuel en Sub18 no federados y Bernardo Costanzo en universitario libre.

Los clasificados de bádminton para la siguiente instancia son Renato Leira (Sub16 single libre) y Matheo Cerioni Rodríguez y Santiago White Vales (Sub16 doble libre).

Otra de las disciplinas que se desarrolló en el transcurso de la semana fue fútbol tenis, con la clasificación de las siguientes duplas: Martín Banegas e Ignacio Palavecino (Sub16 masculino), Lautaro Eseberri y Luciano Orchiani (Sub18 masculino), Lucía Reyes y Keyla Lopez (Universitario Femenino) y Franco Monges y Alexis Guzmán (Universitario Masculino).

También, en la pileta del Club Ferro con Isaías Flocco como entrenador en Sub14 y Javier Laborde en Sub16 y Universitario, se llevó a cabo la instancia local de natación, donde en Sub14 mujeres clasificaron Valentina Lavat en 50 metros libres y Lara Bruno en 100 metros espalda y en Sub16 femenino, Maitena González clasificó en 50 metros libres, Ludmila Salvatierra en 200 metros libres, Ana González en 100 metros pecho, Ayelén Quereilhac en 100 espalda y Emilia Larregina en 100 metros mariposa.

Por el lado de la competencia universitaria, Abril Routaboul logró el pasaje en 50 metros libres, Agustina Arouxet en 100 metros espalda y Melany Viola en 100 metros mariposa y entre los caballeros, Julián Ziegler hizo lo propio en 100 metros pecho y Juan Barros en 100 metros mariposa.

En Sub14 varones Mateo Mares clasificó en 100 metros libres, Mateo Alonso en 100 metros pecho y Lucio Paramio en 100 metros espalda y en Sub16, Valentino Bravo pasó de fase en 50 metros libres, Nicolás Soraiz en los 100 metros libres, Lautaro Fitte en 200 metros libres, Tiziano Huallpa en 100 metros pecho, Santos Tresarrieu en 100 metros espalda y Julián Riley en 100 metros mariposa.

Por último, en la Pista de Atletismo y EET Nº2, tuvo lugar la instancia de atletismo, con los siguientes atletas clasificados:

Pruebas de pista

-100mts Femenino Sub16:

1ra Martinefsky Juana (12.07)

-100mts Masculino Sub 16:

1ro Taliavacchi Lautaro (12.03)

-100mts Masculino Sub 18:

1ro Aztiz Bautista (12.06)

-100mts Femenino Sub 18:

1ra Dilascio Martina (15.04)

-300mts Masculino Sub 16:

Argañaraz Ignacio (40.7)

-3000mts Masculino Sub 16:

Ardiles Alfredo (13.0)

-Posta 4 x 100 Femenino Sub 16:

Wagner – Martinefsky – Laborde – Moro (1.03.00)

-Posta 4 x 100 Masculino Sub 16:

Algañaraz – Alvarez – Escaig – Olivera

-Posta 4 x 100 Masculino Sub 18:

Pye – Aztiz – Hernandez – Serres ( 49.5)

Los atletas que clasificaron directo en pruebas de pista, son:

Masculino Sub14:

80 mts Chapa, Manuel

150 mts Martín, Lautaro

1200 mts Bustos, Agustín

2000 mts Martín, Lautaro

100 C/V Bustos, Agustín

Femenino Sub14:

80 mts y 80 C/V Rudolf, Clara

150 mts Leira, Camila

Masculino Sub16:

800mts Argañaraz, Ignacio

110 C/V y 295 C/V Alvarez, Lautaro

Femenino Sub16:

300mts Laborde, Olivia

800mts Negrette, Mariana

2000mts Robledo, Oriana

100 C/V y 295 C/V Wagner, Paloma

Masculino Sub18:

400 mts Pey, Agustín

Femenino Sub18:

400mts Tonel, Tatiana

1500mts Vivas, Úrsula

Posta 4 x 100 Vivas – Masson – Tonel – Dilascio

Pruebas de campo

Salto en Largo

Sub16 Femenino: Fiorella Ferreri

Sub16 Masculino: Lautaro Taliavachi

Sub18 Masculino: Martín Díaz Lin

Lanzamiento de Bala

Sub16 Masculino: Jeremías Jungbluth

Sub18 Masculino: Antonio Iriarte

Lanzamiento del Disco

Sub16 Masculino: Lautaro Marchionni

Sub18 Masculino: Lucas Potes

Fuente: Prensa Municipal