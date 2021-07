Afirman que las inmobiliarias no cumplen la ley de alquileres

9 de cada 10 inquilinos (93%) señalaron en una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional en todo el país que las inmobiliarias no cumplen con la nueva ley de alquileres. El estudio indica que se evidencia un crecimiento sostenido en lo referente a la firma de contratos por tres años, tal como establece la norma que entró en vigencia hace un año.

En tal sentido, la encuesta refleja que 6 de cada 10 consultados tiene contratos de alquiler por tres años. Sin embargo, queda expuesta la reticencia a cumplir el registro de contratos en la AFIP, también exigido por la ley.

Respecto a qué porcentaje de ingresos mensuales se destinan a pagar el alquiler para vivienda, el 25% gasta el 40%; mientras que el 21% destina la mitad de sus ingresos.

Respecto a la duración del contrato de alquiler, el 36% lo tiene por dos años y casi el 48% de las personas consultadas se ajusta a los tres años estipulados por la ley. En tanto, el 10% de los encuestados señala que firmaron un contrato de locación por un año. Asimismo, el 89% afirmó que tiene contrato firmado, mientras que el 11% no tiene contrato alguno.

En tal sentido Gervasio Muñoz, referente de la asociación Inquilinos Agrupados indica que todavía no es posible determinar si los contratos de dos años se deben “a que son anteriores a la ley o porque se siguen firmando contratos de dos años”. Pese a estos incumplimientos Muñoz destaca que la firma de contratos a tres años “es bastante importante ya". Y agrega que "la ley ha logrado algo con lo que nosotros soñábamos: es que la mayoría (el 85% de las personas encuestadas) cree que hay que regular los precios de los alquileres. Ese es el logro más importante de la ley. Demostró que con esto no alcanza y que en Argentina se tienen que regular los precios, no solo las actualizaciones”.