Covid: Kreplak admitió preocupación por el impacto de los festejos por la Copa América

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, admitió su preocupación por el posible impacto que puedan haber generado los festejos por la Copa América en la tasa de contagios de COVID.

En declaraciones a Superlógica por Radio Provincia sostuvo que “más que la congregación de gente en torno al Obelisco, me preocupan más las reuniones familiares en lugares cerrados” y advirtió que “si bien llevamos 7 semanas de descenso, son muchos los casos y las medidas de cuidado tienen que continuar”.

“Habrá que esperar para ver las consecuencias, ojalá sea leve porque la vacunación viene muy bien, esperemos que no bajemos la guardia para que no volvamos a tener un rebrote”, enfatizó Kreplak.

En este marco indicó que “Argentina tiene un diferencial muy interesante, porque más del 95% de las personas de 60 años están vacunadas y eso no se da en muchos países”. Agregó que “cuando uno se vacuna se siente más liberado y un poco más alegre y eso ya se dio en millones de personas que se vacunaron. De a poco vamos aflojando la tensión, pero no hay que acelerarse, porque en algunos países aceleraron las medidas de apertura y tuvieron una tercera ola”.

El viceministro de Salud remarcó que “entre el viernes y el sábado hicimos más de 350.000 aplicaciones” de vacunas en la Provincia, al tiempo que resaltó la importancia del operativo presencial en los barrios que lleva a cabo el gobierno bonaerense.

Al respecto, señaló que “hay distintas realidades, no todo el mundo tiene la misma relación con el mundo tecnológico, así que acercarnos a los barrios fue muy importante, había gente que no se había inscripto porque no le había llegado tan cerca” esa posibilidad.

Kreplak adelantó que esperan que “antes de fin de año” se puedan comenzar a vacunar los menores de 18 años que, “si bien no es un grupo con alta tasa de complicaciones, son sensibles”.