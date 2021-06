Emilio Monzó: "Si empezara hoy de nuevo a hacer política, sería vecinalista"

Este viernes 4 de Junio, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó se reunió de manera virtual vía Zoom con Vecinalistas. Durante 2 horas expuso su posición frente al escenario electoral que se avecina y respondió todas las preguntas que le formuló el vecinalismo.

En este encuentro asumió una contradicción entre “su diagnóstico y los hechos”, y adelantó que ve muy difícil salirse de Juntos por el Cambio, debido a la fuerte adscripción de muchos dirigentes que ya manifestaron que “darán batalla, pero dentro del primer frente opositor”.

El ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, cuestionó a los candidatos digitados desde CABA y pidió por un gobernador que “sea realmente de la provincia”.

“Cuestiona al sistema político tradicional, aboga por decisiones que respeten a las bases, pide por construcciones transversales e impulsa elecciones internas y una reforma política sustancial, que incluye la Boleta Única Papel, entre otros reclamos que amplían la democracia”, señalaron en un comunicado desde la agrupación vecinalista Por Olavarría Todos.

Desde el POT también expresaron que el ex funcionario no oculta su deseo de gobernar la provincia, pero criticaron que “no se decide por una nueva construcción amplia y convocante con esas definiciones, sino que por cuestiones de la política partidaria, se ve enmarañado en la interna de Juntos por el Cambio y con movimientos políticos, al menos, condicionados”.

Durante esta reunión Monzó ponderó el trabajo del vecinalismo y se manifestó "vecinalista desde el espíritu", entendiendo esta construcción como una de las más promisorias a futuro, y aun en el presente. Ratificó el vínculo generado y todos los participantes se mostraron dispuestos a seguir conversando y tendiendo puentes más allá de los espacios distintos y los diferentes cierres frentistas que se concretarán en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte Andrea Coronel presidenta de la Agrupación Vecinal Por Olavarría Todo (POT) y parte de la mesa Política de “Vecinalistas” destacó la importancia de armar un Frente verdaderamente bonaerense donde sus dirigentes sean conocidos por los vecinos en sus distritos y que “estos conozcan realmente la Provincia”.

En este contexto indicó que hay que “terminar con esta hegemonía porteña que nos manda gobernadores que no son, ni conocen el territorio Bonaerense, que un día se van en sus locuras presidencialistas olvidándose de nosotros y dejando la Provincia peor de lo que estaba”.

Desde su lugar Coronel asumió que tienen la responsabilidad de armado de la séptima sección electoral, y aseguró que “los 8 distritos van a estar muy bien representados, con dirigentes vecinalistas que van a cuidar los intereses de los vecinos”.

Sobre el final, la referente vecinalista, destacó una frase de Emilio Monzó expresada al inicio del encuentro: "Si empezara hoy de nuevo a hacer política, sería vecinalista".