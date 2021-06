Tuvo covid, estuvo grave y aseguró "siento que volví a nacer”

Luego de más de un año de pandemia por covid las historias siguen conmoviendo, el virus que en esta segunda ola afecta fuertemente al país, generó una inmensidad de viviencias que cuentan la cantidad de efectos que puede causar y las complicaciones que trae, pero la de este viernes es una historia de recuperación, una pelea ganada.

Martín como muchos Olavarrienses tuvo Covid, pero no todos lo transitan de la misma forma, en su caso la enfermedad le trajo complicaciones que lo llevaron a estar internado en terapia intermedia y en la Unidad de Terapia Intensiva. En diálogo con Infoeme se refirió a lo que vivió y manifestó su agradecimiento al personal médico que lo atendió.

Aún con oxígeno, en momentos claves, relato el día que aparecieron los síntomas de la enfermedad: “el sábado 15 llego a la tarde a mi casa, después de trabajar en el lavadero, me acosté y cuando me desperté tenía fiebre, mucha fiebre, mi hermana trabaja en el área de salud y me ayudo a bajarla”.

Ante estos síntomas, compatibles con los de Covid, el lunes siguiente se realizó el correspondiente testeo y sobre ello manifestó “a la tarde me informaron que era positivo, seguía con fiebre y dolor de cuerpo”.

A una semana del inicio de los síntomas Martín tuvo que ir al Hospital ya que su cuadro había empeorado “sentía que me quedaba sin aire, ya no aguantaba más y fui al hospital, ahí me atendieron y ya me derivaron a terapia intermedia, tenía neumonía, no estaba respirando bien y me trasladaron a UTI” contó.

En cuidados críticos estuvo diez días y al respecto dijo “es horrible, entre con una máscara y sólo hacía señas, hay que pasarla ahí adentro”.

Sentía que me quedaba sin aire, ya no aguantaba más y fui al hospital.

No sólo resulta difícil transitar la enfermedad, sino también ver la cruda realidad que se vive dentro de la sala Covid: “después de superarlo me pasaron a intermedia, cuando estaba internado falleció un conocido que estaba al lado mío, fue muy triste”.

“Después de casi 20 días volví a mi casa y aún uso un poco de oxígeno, tengo que empezar a moverme y la semana que viene empiezo con recuperación respiratoria y placas” relató.

“siento que volví a nacer”

Martín se mostró muy agradecido a su familia, amigos y al personal médico y así lo expresó “gracias al Municipio, al doctor Germán Caputo, al doctor Moretti, a la doctora Fanny, a los enfermeros y las enfermeras y a todo el personal de salud por la atención, dedicación y paciencia y por ayudarme a ganarle la batalla a este virus”

“Sólo resta decir que se cuiden, que sólo quien pasa por esto puede dar testimonio y ver de cerca la muerte” finalizó Martín.