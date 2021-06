Vuelve el Oficial, abrió el libro de pases y renunció Gadea

El próximo fin de semana se disputará parcialmente la cuarta fecha del Torneo Oficial de Primera División y Reserva que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

El certamen que cuenta con Estudiantes como líder con puntaje perfecto con tres victorias en tres presentaciones también tendrá la posibilidad de incorporar jugadores ya que por unanimidad se resolvió abrir el libro de pases para incorporar 2 jugadores de equipos que no participen en el Torneo.

La competencia se reanudará el próximo domingo con dos partidos en el Ricardo Sánchez ya que la APreViDe permitió la realización de dos jornadas en un único escenario. Marcarán el regreso El Fortín vs Embajadores desde las 14:00 y desde las 17:15 jugarán Estudiantes vs Loma Negra. También se conoció que Hinojo vs Ferro no jugarán por casos de COVID-19 en el cuerpo técnico “Carbonero”.

Por otro lado, días atrás se conoció que la agrupación de árbitros que lidera Marcelo Gadea dejará de prestar sus servicios a la entidad reguladora del fútbol local.