Los olavarrienses que viajaron son los que más cumplen el aislamiento

Aquellos argentinos que pudieron viajar al exterior y regresaron, fueron parte de un control domiciliario de ciudadanos entre el periodo del martes 15 al miércoles 23 de junio.

En el caso de nuestra ciudad, el aislamiento fue cumplido por el 75 por ciento de los olavarrienses mientras que el 25 por ciento no cumplió. Otras de las ciudades bonaerenses que se encuentran bajo este seguimiento son: Vicente López donde un 72 por ciento cumplió mientras que el 28 por ciento no.

Almirante Brown, el 60 por ciento acató el aislamiento y 40 por ciento no, en Tigre el 85 por ciento realizó la cuarentena y el 15 por ciento no lo hizo. Por otra parte en Morón se vio un fuerte incumpliendo con el 69 por ciento de los viajeros que no acataron las normas mientras que el 31 por ciento sí lo hicieron.

El partido de Tres de Febrero, tuvo un acatamiento del 73 por ciento mientras que el 27 por ciento no, en Quilmes 77 por ciento respetó y el 33 por ciento no. En La Plata el resultado fue del 69 por ciento de cumplimiento y un 31 por ciento de incumplimiento.

En Bahía Blanca el 46 por ciento de los viajeros acató pero el 54 por ciento no lo hizo, en Mar del Plata el 42 por ciento respondió positivamente al aislamiento y 58 por ciento no, finalmente Villa Gesell arrojó como resultado un 66 por ciento de acatamiento mientras que un 34 por ciento no.