China exige a bancos la prohibición sobre las criptomonedas

China convocó a funcionarios de los bancos más grandes del país a una reunión para reiterar la prohibición sobre los servicios de criptomonedas.

A los representantes de Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Agricultural Bank of China Ltd. y al proveedor de servicios de pago Alipay se les recordaron las reglas que prohíben a los bancos chinos participar en transacciones relacionadas con criptomonedas, según una declaración emitida el lunes por el banco central.

En este marco la última medida es una señal de que China hará todo lo posible para cerrar los vacíos que quedan en el comercio de cifrado. En mayo, el Consejo de Estado de China, el gabinete del país, pidió una nueva represión contra las actividades de minería de bitcóin.

Las compañías financieras se han comprometido a intensificar las inspecciones de la actividad criptográfica y cerrar las cuentas relacionadas. No ofrecerán apertura, compensación o liquidación de cuentas para ayudar al comercio de cifrado, dijeron.