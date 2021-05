Emprendedores digitales: hay olavarrienses que apuestan por las criptomonedas

Por Gastón Rodriguez

grodriguez@infoeme.com.ar

Las criptomonedas son un nuevo incentivo para los emprendedores que se animaron a invertir en un nuevo mercado de divisas. Semanas atrás Infoeme participó de una charla introductoria que se realizó en la Cámara Empresaria encabezada por Conrado Rodas y Guillermo Vasermanas. Durante la exposición se informó qué características tienen las monedas digitales y cuántas existen, la seguridad que ofrecen, el blockchain, rendimiento, inversión, tipos de comercios que existen y la adopción que tomó en la Argentina y en nuestra ciudad.

En Olavarría el fenómeno de la criptomoneda comenzó a dar sus primeros pasos. Algunos comercios se animaron a incluirlo como un método de pago, jóvenes ahorristas empezaron a optar esta alternativa de inversión, mientras que otros especulan en el mercado de valores de criptomonedas, con el trading. Por ahora nuestra ciudad esta en una etapa de adaptación en la que nuevos emprendedores buscan generar otro tipo de ganancias a través del Bitcoin, que según los expertos es la criptomoneda dominante hasta el momento.

“Nos pareció importante dar en Olavarría esté tipo de charlas, porque ya hay lugares donde se comercializa criptomonedas. Hay una parrilla muy conocida en la ciudad que ya esta tomando pedidos en los que se aceptan Bitcoin, lo mismo ocurre con una empresa automotriz”. Así, como si fuera una clase didáctica sobre criptomonedas el experto Conrado Rodas inició su exposición sobre el fenómeno mundial de las divisas virtuales.

Según Rodas el surgimiento de las criptomonedas nació como "una necesidad de los países donde la economía es errática, informal y no hay programas de crecimiento económico. Por eso la gente empiezan a tomarla las criptodivisas como un ahorro de conservación. Operar con la criptomoneda no es lo mismo que hacerlo con la moneda real".

"Argentina ocupa el puesto numero cuatro entre los países del mundo en que más se comercializan las criptomonedas" Conrado Rodas.

A pesar de que en la localidad hay cada vez más consumidores de divisas virtuales, el experto en criptos opinó que "la gente de la ciudad tiene un desconocimiento total sobre la criptomoneda". A partir de esta premisa es que crearon "Invertite, que es un grupo de trabajo de Olavarría, que tiene como objetivo describir el mensaje de la criptomonedas y poder explicar las posibilidades, los beneficios y las rentabilidades. La finalidad es que las personas se puedan resguardar, entendiendo que nuestra moneda se devalúa constantemente, Argentina ocupa el puesto numero cuatro entre los países del mundo en que más se comercializan las criptomonedas".

"Invertir en criptomonedas es una alternativa netamente nueva, que es totalmente digital y es parte del futuro que ya está rodando", opino Rodas y explicó que "la Criptomoneda inició en el 2009, pero recién en 2018 tuvo su boom".

Sobre el origen de las divisas virtuales en la ciudad, los especialistas especificaron que notaron que en la ciudad se comenzó a implementar ahora, es por eso que están dando charlas totalmente gratuitas en Olavarría y en los alrededores, y explicaron que "se ofrecen cursos online y se enseña a la gente a operar y saber comprender la facilitación del comercio Face to Face".

Rodas explicó que las criptomonedas funcionan igual que las divisas reales como lo son el Dólar, Euro, Chelín, Yuan entre otros. Aunque tienen la diferencia de que son enteramente digitales y no tienen un respaldo físico, y su resguardo es un código de programación, que es lo que se describe como un protocolo. "Es en definitiva una carta de presentación donde se indica su nombre, como va ser su emisión, cuánto se va emitir y sobre quien va operar y está alojado sobre millones de servidores en el planeta". Actualmente son más de 5000 tipos de criptomonedas que operan en el mundo.

Los requisitos para que una moneda sea validada como criptomoneda, explicó el especialista, es que cumpla con tres pautas fundamentales: reserva de valor, preferencia de valor y que sirva como método de intercambio. “Hoy podemos saber que un Bitcoin pasó de valer 7 centavos en 2009 a 56 mil dólares por unidad, que el Etherium pasó de valer de cero centavo a hoy valer 2900 dólares”, indicó Rodas, quien agregó que las monedas virtuales también son referentes del valor: “Sabemos que un auto cero kilómetro, son aproximadamente 0,17 Bitcoin; una casa 0,5; un terreno 0,2 bitcoin, es decir una porción".

Actualmente un Bitcoin, con el dólar a 150 equivale a 7.998.620 de pesos. En este marco, Vasermanas planteó que "la criptomoneda es descentralizada es decir no está regulada ni por entidades financieras, ni por entidades estatales, ya que no tiene requisito ni limite para operar, es decir no tiene restricción de edad, y se puede registrar la plata que uno quiera".

"Los gobiernos no van a intervenir en su emisión, por el momento no pueden regular las criptomonedas y además no hay cepo de las criptomonedas". Acerca de los paises que prohibieron su circulación el experto explicó que “ en Nigeria lo prohibieron, y la gente lo comercializó igual , en Venezuela también lo prohibieron y al día de hoy es el segundo país con mayor circulación. Sobre todo por que esta prohibido el ingreso de divisas extranjeras, e es atravez de la criptomonedas que las familias pueden obtener dinero de afuera”

¿Cómo se define su valor?

Rodas: - Cada moneda digital se crea por un protocolo en el que se define su nombre, como va ser la emisión y que va ser limitada. En el caso del bitcoin solamente hay 21 millones y no se va crear nunca más hasta 2140 que se va dejar de producir, por el momento cada cuatro años se emite una cierta cantidad Por lo tanto tiene una oferta limitada y una demanda libre".

"En la Ciudad de Buenos Aires existen dos cajeros automáticos exclusivos para el deposito y extracción de Bitcoin", uno ubicado en el Walkmart en la Avenida Constituyentes y otro en la peatonal Florida.

"Las criptomonedas no tienen un límite de creación, es normal que aparezcan nuevas, de hecho el Paris Saint Germain tiene su propia moneda, al igual que el Club Independiente de Avellaneda" Guillermo Vasermanas.

Sobre el sistema de mercado de las divisas virtuales Vasermanas, explico que "sí la demanda sube al tener una oferta predeterminada su valor va subir, y si la demanda cae su valor va caer, es el libre mercado en su máxima expresión. Son personas intercambiando derechos de propiedad de criptomonedas las 24 horas los 7 días de la semana”, y agregó que "las criptomonedas no tienen un límite de creación, es normal que aparezcan nuevas, de hecho el Paris Saint Germain tiene su propia moneda al igual que el Club Independiente de Avellaneda, que a su vez los socios que la poseen reciben descuentos por comprar en el club. Además existen criptomonedas que dejan de existir por la gran baja de su demanda".

¿Qué es la Blockchain o Cadena de Bloques?

Rodas: -Son cientos de miles de computadoras ubicadas en distintas partes del planeta operando bajo una red, es decir es el libro contable de cada criptomoneda, en la blockchain queda registrada y validada cada transacción. El protocolo de bitcoin está guardado en la misma. Los usuarios que la componen son llamados mineros y son quienes validan las transacciones.

Queda mucho recorrido y proyección de la criptomoneda en la ciudad de Olavarría, "a pesar del gran fenómeno mundial" que expresan los especialistas "la gente de la ciudad tiene un desconocimiento total sobre el tema", quizás en algunos años hablar de las monedas virtuales sea la nueva normalidad del mercado, en el que por el momento es insipiente...