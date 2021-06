¿Esta vez será? Estudiantes recibirá a la próxima burbuja de La Liga Argentina

Este lunes se oficializó que Estudiantes será local en la venidera semana de competencias y podrá organizar la burbuja que quedó trunca en abril pasado por el brote de COVID-19 en el plantel.

La sexta burbuja comenzará el lunes 21 y llegarán hasta el Maxigimnasio Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Lanús, Racing, Ciclista Juninense y Quilmes y deberán cumplir con estrictos protocolos para evitar la propagación del virus.

Los dirigidos por Marcelo Macías debutarán frente a Gimnasia y Esgrima desde las 19:00 en el Maxigimnasio el próximo lunes y luego harán lo propio ante Rivadavia en la jornada del martes.

Antes, en la jornada inaugural jugarán Ciclista Juninense vs Lanús desde las 11:00 y Quilmes vs Racing desde las 15:00 y el martes chocarán Lanús vs Quilmes en primer turno y Gimnasia y Esgrima vs Ciclista Juninense.

Tras la jornada de descanso, el "Bataraz" cruzará con Racing de Chivilcoy y el viernes enfrentará a Lanús. El jueves además jugarán Ciclista Juninense vs Rivadavia y Quilmes vs el "Lobo", mientras que el viernes los restantes choques serán: Rivadavia vs Quilmes y Racing vs Ciclista de Junín.

Para cerrar, el elenco de Olavarría volverá a enfrentar a Rivadavia desde las 11:00 del lunes 28 de junio. Previamente, el domingo 27 jugarán Quilmes vs Ciclista y Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima.

La Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes aguarda para saber si podrá contar con la presencia de público.