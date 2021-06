Copa Libertadores: están definidos los cruces de Octavos de Final

Este martes se realizó el sorteo para la continuidad de la Copa Libertadores y el equipo que cuenta con un olavarriense conoce a su rival.

Vélez Sarsfield jugará los Octavos de Final frente a Barcelona de Guayaquil, el equipo que ganó la zona de Boca. El primer partido será en Liniers la semana del 13 de julio y la revancha se disputará en Ecuador la semana del 20 de julio. El que pase enfrentará al ganador de Fluminense y Cerro Porteño.

Además, los demás partidos serán: Boca Juniors vs Mineiro, River Plate vs Argentinos Juniors, Racing vs San Pablo y Defensa y Justicia vs Flamengo.

Por otro lado jugarán Olimpia vs Internacional, Cerro Porteño vs Fluminense y Universidad Católica vs Palmeiras.