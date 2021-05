Después de un mes, no se registraron fallecimientos por Covid

Infoeme | comunidad | Emergencia Sanitaria - 5 de Mayo de 2021 | 16:32

Durante la jornada de este miércoles desde la Secretaría de Salud del Gobierno Municipal no se reportaron bajas con Covid. Cabe recordar que el 5 de abril pasado fue el único día del mes, en el que no se registraron fallecimientos. Posterior a eso la ciudad no tuvo descanso y se lamentaron un total de 86 desceso en todo abril, que sumados a los de mayo, hasta el momento, resultaron en 95 personas que perdieron la vida con coronavirus. El parte sanitario emitido en el dia de hoy detalló que se registraron 58 nuevos casos de Covid-19 en el partido de Olavarría, hubo 104 pacientes que recibieron el alta médica y se descartaron 101. El total de pacientes activos es de 462. Desde el inicio del brote se registraron 230 fallecimientos.