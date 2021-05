Chocaron dos autos y una mujer resultó herida

Este viernes, después de las 11 horas, se registró un accidente entre dos automóviles en la intersección de Avellaneda y La Rioja.

El hecho se produjo entre un Volkswagen Golf y un Renault Megane, según indicaron testigos en el lugar, ambos vehículos circulaban en la misma dirección y el Gol habría sufrido un desperfecto mecánico en sus frenos lo que habría ocasionado el impacto con el Renault.

Al lugar acudió una ambulancia del SAME, el personal médico atendió en el lugar a una mujer que viajaba en uno de los automóviles, afortunadamente no sufrió lesiones de consideración y no requirió traslado al Hospital Municipal.

El en lugar trabajó personal policial quien cortó el tránsito parcialmente.