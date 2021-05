Estudiantes campeón: el primer título del DT más ganador

Este 25 de mayo, los hinchas del “Bata” recuerdan su primer título en la máxima categoría, conquistado hace 21 años. Un equipo y una temporada especial para muchos de sus integrantes, principalmente para Sergio Hernández y Rubén Wolkowyski, quien al año siguiente llegaría a la mejor liga del mundo. Anécdotas y testimonios de aquellos momentos imborrables.

El “Bataraz” es historia pura dentro de nuestra Liga Nacional. Recuerdos imborrables del Maxigimnasio lleno, un plantel conformado por jugadores con hambre de gloria liderados por un joven Sergio Santos Hernández que ganó el primero de sus seis títulos en 19 temporadas. Un equipo que se midió con uno de los mejores Atenas de la historia. Hoy hace exactamente 21 años que Estudiantes dominó de punta a punta la competencia y se consagró con su primer título en la elite del básquet argentino.

La nota completa publicada este martes: “El camino hacia la gloria

El elenco de Olavarría llegó a la primera categoría en la 1996/97 y ya en 1998, con Sergio Hernández a la cabeza, se fue conformado un equipo con jugadores importantes para la 1999/00. “Se formó una muy buena química. Yo venía con un problema físico, para mí era un nuevo desafío. Nunca se pensó que podíamos ser campeones y dominar La Liga como la dominamos. Una vez que terminamos primeros empezamos a entender que podíamos pelear por el campeonato. Lo que nos movía era la unión”, recuerda Rubén “el Colo” Wolkowyski.

“Con el Lobito Fernández llegamos a Estudiantes. El primer año fue muy duro porque nos salvamos del descenso en la 1997-98. Para la próxima temporada llegó Sergio Hernández. Se hizo una campaña decorosa, siempre buscando mejorar. Después vinieron Dani (Farabello), llega el Colo (Wolkowyski), Eubanks había jugado con nosotros el año anterior, media temporada, llega McCray también. Se armó un equipo con buenos jugadores, la idea era mejorar lo del año anterior”, cuenta uno de los integrantes del plantel campeón, Claudio “Lolo” Farabello.

Daniel Farabello, su hermano, rememora aquellos momentos gloriosos: “Había mucha química, con los compañeros, el cuerpo médico, los choferes, que eran fundamentales, Richard, que Dios lo tenga en la gloria”.

La Semana del Básquet Holandés, un viaje a Europa con resultados inesperados

Hay un torneo muy especial que vivió en tierras europeas llamado “Semana del Básquet Holandés”, donde obtuvieron el subcampeonato. Daniel Farabello lo recuerda como si fuera hoy: “Viajamos el 24 de diciembre de 1999, pasamos Navidad arriba del avión, que la íbamos a pasar mal, que terminaba un milenio. Era una buena oportunidad para mostrarse, con grandes equipos, jugamos de la misma manera, con mucha soltura, lamentablemente no pudimos ganar, pero nos dio un pantallazo de la calidad que tenía el equipo”.

Para el “Colo” Wolkowyski fue más que especial: “Ahí me vieron de la NBA. Yo no quería ir. Mi mujer estaba embarazada, me acuerdo del viaje en avión, fue doloroso hacerlo. Una vez que llegamos ya nos empezamos a reír”. Eubanks terminó como el máximo anotador y formó parte del quinteto ideal junto con Daniel Farabello y Wolkowyski.

Los Play-Off de la Liga y la final ante Atenas

Estudiantes venció a Quilmes de Mar del Plata en Cuartos de Final por 3 a 1 y a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 3 a 0 en Semis. “Recuerdo que después del partido que le ganamos a Quilmes, cantábamos que íbamos a salir campeones. Con Comodoro fue 3-0 y ahí creo que la gente se dio cuenta. 22 kilómetros antes de llegar a Olavarría ya había banderas”, son las palabras de Dani Farabello.

La gran final fue ante Atenas. Los locales ganaron los dos primeros encuentros por 86 a 80 y 82 a 66. En el tercero y cuarto, Atenas apostó más a los internos, dejó de lado el juego estacionado y el triple como recurso ofensivo. El “Griego” tenía jugadores de renombre, historia, jerarquía. Llegó a sacar 24 puntos de diferencia para ganar por 95 a 77 y empató la serie con un 78 a 70. El Bata, lejos de achicarse, volvió a ganar en casa (81-76) y el Griego en Córdoba el sexto encuentro (80-72). La final se definió en un séptimo partido. “Cuando empezaron los playoffs realmente se sentía la gente. No era fácil llenar un estadio tan grande, conectábamos con ellos”, rememora Wolko.

Jueves 25 de mayo del 2000. Un Maxigimnasio “Parque Carlos Guerrero” colmado por más de 7.000 personas. Fue un partido muy difícil para el Bata que a falta de tres minutos iba abajo en el marcador. El "Colo" y Baldo fueron determinantes para revetir el resultado y una volcada final de Gianella determinó que el triunfo (finalmente por 80 a 71) y la corona quedaran en manos del conjunto de Oveja Hernández. El primero de la fase regular, el que dominó toda la Liga se consagró con su merecido primer título en la historia.

Gustavo Fernández habló también de lo que significó aquella primera Liga con el club: “Estudiantes sin ser un equipo de mucha historia pasó a tener una presencia en La Liga impresionante. El último juego fue en Olavarría, donde entraron 7000 mil personas. Cada vez que llegábamos, toda la entrada estaba llena de gente esperando entrar. Te daba ansiedad, adrenalina. Era difícil no dejarse intimidar por ese escenario. El nivel de jugadores que había también en esos dos equipos era terrible. Oveja me dejaba en claro que quería que yo me haga cargo ofensivamente del equipo. Confiaba en que yo lo llevara para el lugar más adecuado. Eso me daba mucha tranquilidad y seguridad”.

“Fue una final para mí increíble. Atenas había llegado muy bien. Fue muy linda, una de las más emotivas que tuvo La Liga Nacional. Nunca se me hubiera ocurrido llegar de ahí a la NBA”, afirma el "Colo", quien sin escalas llegaría a la NBA para jugar con Seattle SuperSonics”.

Informe: Prensa AdC