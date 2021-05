¿Gareca, Alves y compañía frenaron la vacunación de la Selección de Perú?

Días atrás, Ricardo Gareca junto a su equipo de trabajo que integra el olavarriense Hugo Alves estuvieron en los medios del país incaico por la supuesta negativa a que los futbolistas sean vacunados.

El Ministerio de Salud había llegado a un acuerdo con la Federación Penuana de Fútbol para otorgar 500 vacunas de Pfizer destinadas a la delegación que viajará a la Copa América, sin embargo las vacunas no fueron aplicadas y según relatan los medios de Perú fue por un pedido del entrenador argentino que se pronunció en contra, sin embargo Gareca aclaró el tema en conferencia de prensa.

"La vacunación no es obligatoria, quedará a criterio de cada uno, son decisiones individuales. Cada uno está en su derecho de optar por lo que cree más conveniente. Me han involucrado en que he suspendido las vacunas y no ha sido así, se suspendieron por quienes se encargaron de suspenderlas. Yo he tenido una postura, pero no significa que haya interferido en una suspensión de vacunar o algo por el estilo. Queda a criterio de cada uno. Acataremos lo que es más conveniente para cada uno y lo que, en definitiva, terminen decidieron las autoridades, el director deportivo de la FPF", destacó el DT argentino en la previa de anunciar la lista de convocados para la fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022 prevista para la primera semana de junio donde se enfrentará a Colombia y a Ecuador.

La postura del “Tigre” Gareca respaldada por Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol hacía hincapié en reservar las vacunas para personas mayores de 70 y aguardar la Sinovac ofrecida por la Conmebol, pero que no está aprobada en el territorio peruano.

Fuente: Prensa FPF