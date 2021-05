Recientemente se dio a conocer que Gustavo Tavernini dejó de ser el entrenador de Federico Delbonis y el deportista no reparó en elogios en plena gira por Europa.

Delbonis que se ilusiona con ser protagonista en Roland Garros y ha logrado avanzar varios puestos en el ranking ATP para ubicarse en el Top50, dialogó con la prensa especializada sobre su actualidad.

"Gustavo fue, es y será el coach más influyente de mi carrera. Tomé una decisión y la recibió con mucha altura. Me abrió la puerta sin problema. Fue muy difícil para mí, tener esa charla me incomodaba, lo sentía, pero era duro tomar la decisión. Yo quería probar otra cosa y se lo planteé", expresó el azuleño que se transformó en el segundo mejor tenista nacional.

Luego de algunos torneos sin entrenador y de algunas semanas de descanso, comenzó a trabajar con Mariano Hood (ex 20° del mundo en dobles y ex subcapitán campeón de la Copa Davis en 2016).

"No cambié nada en relación al entrenamiento, sentía que mi juego fluía, pero hoy veo que el cambio de aire me dio otra perspectiva. El 'Niño' (por Mariano Hood) me aportó mucha energía, cosa que a cierta edad escasea un poco. No creo que haya alguna fórmula mágica: lo que paga es el trabajo día a día", le explicó Delbonis a la página oficial de la ATP pero la mejora en el ranking le permitió ubicarse entre los mejores 50, algo que no conseguía desde marzo de 2017, donde se ubicó en el lugar 49°.

Los números dirán que en el listado publicado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) Federico Delbonis tiene 1.215 unidades con 15 triunfos (6 de ellos son en clasificación) en los 20 partidos que jugó en esta gira por Europa.

Gira que no finalizó aún y que en lo inmediato, tendrá a “Delbo” preparado para competir en Belgrado la venidera semana y el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, dentro de 14 días.

Fuente: Prensa ATP