Tres Arroyos sin camas: los pacientes serán internados en sus casas

El intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, envió este martes un desesperado mensaje a los vecinos de dicha localidad informando que la ciudad llegó al límite de ocupación de camas de terapia intensiva, por lo que quien deba ser internado por coronavirus será atendido en su domicilio.

El comunicado afirma que “las terapias intensivas se encuentran al tope de la capacidad y la internación general sigue el mismo sentido”.

Aparte de eso, se aclara que “en esta segunda ola” de contagios se observa “una mayor contagiosidad y agresividad, con aumento en la infección y agresividad en personas más jóvenes".

“Lo que usted puede hacer para salvar vidas es: NO a las reuniones, NO a fiestas familiares, NO a las peñas, NO a los cumpleaños o celebraciones. NO salga, EVITE circular”, se lee en el pedido.

En declaraciones a Radio 3, el intendente insistió es que los vecinos “estén adentro todo lo más que puedan” ya que la situación es “muy grave”. “Estoy haciendo un llamado casi desesperado para que la gente cumpla y no salga, porque va la vida de cada uno. No pedimos más que eso, no es un antojo”, agregó el jefe comunal.

Ante lo extremo de la situación, Sánchez pidió al gobernador bonaerense Axel Kicillof que retroceda a Tres Arroyos de la Fase 3 actual a la Fase 2 y decretó que, a partir de las 00,00 de este miércoles, quedan suspendidas todas las actividades deportivas y recreativas en clubes, gimnasios, complejos, natatorios, grupos de entrenamiento, peloteros o salones de fiesta como así también las actividades culturales tanto en espacios cerrados o abiertos.

Además de eso, el decreto que regirá desde esta noche en la localidad oficializa la “inhabilitación para aglomeraciones de personas en espacios públicos y privados, tanto en espacios cerrados como al aire libre”, la imposición de que los locales gastronómicos funcionen “hasta las 23 y con un aforo de hasta el 30 por ciento”.