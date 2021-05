Bruno Eyler: “Sería lindo armar un bote con Agustín Vernice”

Por quinto año consecutivo, Bruno Eyler, el joven deportista surgido del semillero del remo y canotaje del Club Atlético Estudiantes fue convocado para formar parte de la selección nacional.

Pasado el selectivo llevado a cabo en la pista de Nordelta y donde fue seleccionado junto con otros 5 deportistas, el palista repasó por su cotidianeidad, sus sueños y las metas venideras en conjunto con la responsabilidad de cumplir con sus estudios secundarios.

“Pongo mucho en este deporte, y por amor a la camiseta. Me levanto todos los días con fuerza de voluntad para tratar de poner el cuerpo al servicio de un logro deportivo para la ciudad, el club y el país. Al igual que yo lo hacen muchos jóvenes”, se enorgullece el joven de 17 años que representa al Club Estudiantes y al país.

Un día en la vida del deportista comienza bien temprano “desayuno, llevo una alimentación acorde a mi rendimiento y me voy al colegio. Cuando salgo me vengo a la botera hasta la tarde, hago las tareas y a la noche voy al gimnasio”.

“Muchas veces se me complica llevar al día la escuela debido a todo el tiempo que le dedico al entrenamiento y porque también aspiro a tener vida social como cualquier chico de 17 años. Igualmente, la frase “tengo que entrenar”, es la mejor excusa a la hora de tener que resignar juntadas, salidas o partidos de fútbol”, contó Eyler.

“La soledad y la determinación te hacen fuerte mentalmente, sobre todo en los fondos de 20 kilómetros donde te encontrás sólo con vos mismo, no hay nadie más. En mi caso pienso mucho todo”, sostuvo sobre la cantidad de tiempo que pasa en el kayak.

“Soy un deportista que no tiene grandes lesiones, lo cual me favorece”

En 2020 Bruno Eyler fue convocado para representar al país en el Mundial de Hungría, pero la pandemia suspendió las competencias. Pero la ilusión sigue intacta porque aún cuenta con la edad de la categoría que se lo permite. Actualmente, continúa su preparación con los entrenadores Pablo Maffezzoli y Santiago Terú y el profesor Alejandro San Juan.

El olavarriense que ya compitió a nivel internacional con la “albiceleste” confirmó que su objetivo es “crecer y fortalecerme como deportista porque sé que todavía no llegué a mi máximo nivel en la disciplina. Lo que considero difícil, pero no imposible, es poder estar a la altura de deportistas más grandes que yo. Esto me demostraría que estoy en un buen nivel”.

“Soy del `Bata´ hasta la muerte y mis referentes están acá porque Estudiantes tiene un gran semillero de palistas”

El deportista destacó la importancia de Estudiantes en la formación de palistas a nivel nacional y se alegró de que Agustín Vernice lo aconseja y corrige la técnica y "aspiro a competir con él en unos años, ojalá se me dé. Sería un lindo proyecto a futuro poder armar un bote de equipos juntos, ya que además somos del mismo club”.

Tampoco olvidó en sus referentes a Lisandro Dietrich, también integrante de la Selección Argentina: “Es mi amigo y en Estudiantes somos todos muy compañeros, es algo único, por eso la mayor parte de mis amigos están acá”.

Fuente: Prensa CAE