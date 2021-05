Día de la Enfermera: la primera línea en la lucha de batalla contra el coronavirus

Por Nicolás Larios

Cada 12 de mayo, desde 1974, se celebra el Día Internacional de la Enfermera, en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, una escritora y estadista quien, además, es considerada la precursora de la profesión tal como hoy se conoce y la creadora del primer modelo conceptual de enfermería. A 200 años de su nacimiento, hoy se conmemora y homenajea a todas estas personas que constituyen una parte fundamental del personal de salud: las enfermeras y enfermeros.

Estuvieron desde el minuto cero de esta pandemia en la primera línea de batalla, se levantan cada mañana y van al trabajo con el objetivo de cuidar a sus pacientes en sus peores momentos. Tal como dice un poema de Delia Arjona, su vocación “es servicio y es entrega, es fuerte y no se doblega, pensando en el bienestar. Su presencia nos consuela”.

En un año tan atípico como lo fue el 2020, en el que el personal de salud se vio obligado a poner el cuerpo para atender a cada persona contagiada con un alto nivel de exposición al virus, su rol fue tan relevante que la Asamblea Mundial de la Salud lo designó como “el año de los profesionales de enfermería y de partería”.

En esta fecha, Infoeme se contactó con Carla Bonaldo, una enfermera que trabaja en el Hospital Municipal Doctor Hector M. Cura, quien resumió su trabajo en pocas pero sentidas palabras: “La labor de una enfermera tiene que ver con cuidar al otro, cuidar en todo sentido”.

“El enfermero está para cuidar a las personas y siempre estamos atentos a cuáles son las necesidades del paciente”, relató la enfermera del hospital municipal que se desempeña como Jefa de enfermería de servicio de clínica médica.

A partir del dialogo con Bonaldo, se desprende la idea que ella tiene del significado de su labor, donde el acto de cuidar supera lo que tiene que ver con los requerimientos estrictamente fisiológicos o “clínicos” de un paciente para incluir, también, los emocionales. “Estamos atentos no sólo a las necesidades físicas, sino también a las psicológicas, a si el paciente está angustiado o si simplemente necesita a alguien con quien charlar”, indicó Bonaldo.

Sobre la elección de su profesión la enfermera relató que no conocía de qué se trataba. “Una vez que empecé a estudiar y a trabajar de esto me di cuenta que era lo que realmente me gustaba hacer, porque nuestro rol fundamental es cuidar en todos los aspectos”, relató.

Durante este último año y medio, el personal de enfermería se vio obligado a demostrar su incansable vocación de servicio, y después lidiar durante tanto tiempo con la amenaza del virus, Bonaldo indicó que están “un poco cansados y con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar”.

“Necesitamos que la sociedad sea más empática con nosotros, porque podemos tener un montón de camas de hospital, pero lo que no se reemplaza tan fácilmente es el recurso humano. Lo que necesitamos es empatía y un poco de compromiso con nuestro trabajo”, manifestó la enfermera, quien además es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud.

“La empatía para con el personal me parece fundamental y es lo que necesitamos para afrontar lo que queda de pandemia”, dijo y agregó que realizar su trabajo en tiempos de Covid-19 es “angustiante y estresante, pero a la vez es gratificante poder acompañar a las personas en una situación en la que están tan vulnerables”.

Según lo que contó Bonaldo en este acompañamiento “tocan momentos muy lindos y otros no tanto”, aunque después de un “trago amargo viene un trago dulce”. “Siempre lo más gratificante es ver a aquel que se va recuperado después de haberla pasado realmente mal, aunque también están los casos en que hay que acompañar a los pacientes que van a morir, acompañarlos en sus últimos momentos, y aunque es muy duro siempre tratamos que sea lo más humano posible”, recordó la enfermera.

En medio de la pandemia y de la celebración internacional del día de la enfermera, el relato de Carla Bonaldo sirve para revindicar la importancia los hombres y mujeres que día a día hacen su trabajo, en la primera línea de lucha del sistema de salud.