Almeyda reveló que intentó comprar vacunas para los azuleños

En una entrevista a Radio Mitre, el azuleño Matías Almeyda reveló que “hace veinte días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”.

De acuerdo a lo informado por Vía Azul, el ex jugador relató que intento conseguir vacunas para la vecina ciudad pero como es el estado el que debe negociar las vacunas no pudo finalizar la gestión. En ningun momento, el deportista dio el nombre del político a quien llamó para poder realizar este proceso.

Durante la nota, Almeyda habló con tristeza de la muerte de su papá Oscar: “Me dio mucha bronca que mi papá no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar se vacunó” y afirmó que está “aceptando la perdida tan triste de mi papá, pero saliendo adelante con el apoyo de la familia”.

En dialogo con Gabriel Anello, Almeyda habló sobre la posibilidad de hacer carrera política en la vecina ciudad: “Cuando voy a Azul siempre me motivan amigos a meterme en política, pero es difícil. No creo que me meta en política, pero si soy ayudante en general".