Torneo de Verano U17: se jugó uno de la sexta fecha y otro de la séptima

El pasado fin de semana no hubo demasiada acción para la categoría formativa en la competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría.

El pasado jueves, se jugó un solo partido de la sexta fecha del certamen estival donde Estudiantes Negro se impuso al primer equipo femenino de Ferro por 101 a 15.

San Martín Amarillo vs Estudiantes Blanco, Pueblo Nuevo vs Racing A. Club Blanco y Racing A. Club Azul vs San Martín Negro fueron suspendidos y aguardan la reprogramación.

Ya en la jornada de este lunes y en un partido correspondiente a la séptima fecha, en el Maxigimnasio del Parque Guerrero se enfrentaron ambos planteles del “Bataraz”. Fue triunfo para Estudiantes Negro por 84 a 47.