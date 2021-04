Video: "Justicia por Aron"

Familiares y amigos de Carol Bermúdez la joven de 21 años, concentraron en el Paseo Jesús Mendía con el objetivo de pedir justicia por Aron quién hace tres años lo apartaron de su mama porque estaba sumergida en el mundo de las adicciones.

En una entrevista a este medio Carol Bermúdez expresó que, "hace más de dos años que no ve a su pequeño Aron ya que lo dieron en adopción y nunca nadie se lo informó ni a ella, ni a su familia" y agregó “servicio Local me prohibió la visita, iba al Namasté me bajaban las persianas, no me dejaban ni hablar directamente” Al pequeño se lo sacaron cuando tenía ocho meses, “lo llevaron al Hogar Namasté, lo pude ver seis meses y medio y de repente no me lo dejaron ver más”, explicó la joven.

Además en la movilización se presentaron dos familias a acompañar la lucha, y expresaron que enfrentan un problema similar al que afronta Bermúdez por su hijo Aron.