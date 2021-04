Video: "Le dieron mi hijo a otra familia, me sacaron el derecho de ser madre"

Por Luciana Pedernera

lpedernera@infoeme.com.ar

Carol Bermúdez tiene 21 años, hace tres años la apartaron de su hijo porque estaba sumergida en el mundo de las adicciones. En una entrevista a este medio, expresó que hoy, hace más de dos años que no ve a su pequeño Aron ya que lo dieron en adopción y nunca nadie se lo informó ni a ella, ni a su familia.

Por este motivo Carol y su familia convocan a una marcha para este lunes 5 de abril a las 17.30 horas, en el paseo Jesús Mendía. En la misma reclamaran respuestas por las decisiones que tomaron los diferentes actores que fueron parte de esta historia y que le quitaron a su hijo para entregarlo a otra familia.

“Servicio Local me prohibió la visita, iba al Namasté me bajaban las persianas, no me dejaban ni hablar directamente”, detalló Carol a Infoeme. Al pequeño se lo sacaron cuando tenía ocho meses, “lo llevaron al Hogar Namasté, lo pude ver seis meses y medio y de repente no me lo dejaron ver más”, explicó la joven.

Este camino inició luego de que la familia Bermúdez, agotará todos los recursos y decidiera realizar una denuncia en contra de Carol por su adicción a las drogas, “mi familia me veía tan mal que me denunció por el bien de mi nene y el mío”, indicó.

Luego de la denuncia, la hermana de Carol solicitó la tenencia del pequeño la cual le otorgaron por seis meses pero Servicio Local le quito este beneficio después de que “mi hermana me dejo unos días seguidos al nene, el nene no podía estar conmigo. Justamente va Servicio Local, no estaba mi hermana y me encontraron a mí y me dijeron que yo no lo podía tener”, detalló la joven.

En este contexto recordó el ultimo día que vio a su hijo y manifestó “se lo llevaron de ahí, me dijeron que iba a ser por un tiempito así se acomodaban las cosas, y no, nunca más me lo dieron, no me dieron chance a nada”.

Ella estuvo internada en el sector de Salud Mental del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, donde recibió un tratamiento para superar su problema con las drogas y explicó que “salí de ahí y empecé a mejorar, hoy en día no me drogo más. Estoy haciendo las cosas bien, trabajo, estoy terminando la escuela, estoy re bien. No estoy más en esa vida”.

Carol Bermúdez, ante este medio denunció que nunca nadie hizo un seguimiento de su tratamiento por adicciones y post recuperación de las mismas, “no me hicieron ningún seguimiento de si yo había cambiado o había mejorado. Un día fui al abogado y me dijo que el nene estaba con otra familia, porque estaba en lista de adopción”.

“Nunca nadie me aviso que lo iban a dar en adopción”, afirmó con una mezcla de sentimientos que van desde la tristeza al enojo, “mis abogados no me querían decir nada, se me reían en la cara”, señaló la joven sobre su defensa, quien debido a sus acotados recursos es asistida por letrados del Estado.

Pasaron dos años y Carol recibió una respuesta desde Servicio Local, “me dijeron que el nene estaba con otra familia y nada más, nunca más pude verlo. Nunca me hicieron firmar un papel, mi familia tenía la posibilidad de tenerlo, se lo sacaron y no se la dieron más”.

En su reclamo sostiene firmeza y dijo que “quiero que vean un cambio en mí, yo quiero ver a mi hijo, sé que no me lo van a dar, pero necesito una respuesta. Yo nunca di un permiso para que le den mi hijo a otra familia, me sacaron el derecho de ser madre, yo no soy nadie para él”. A esto agregó que “lo necesito, es mi hijo, a mí nunca me dijeron nada, nunca me consultaron nada. Yo salí de las drogas con el propósito de estar con mi hijo”.