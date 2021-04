“Juani” Barbieri: “El gol va a llegar, pero hay que ayudar al equipo en lo que necesite”

“Juani” Barbieri habló con la prensa especializada del presente del equipo, que este fin de semana que tuvo fecha libre y perdió la punta.

El delantero olavarriense sostuvo que no haber jugado y perdido la punta “no nos afectó en nada” ya que la fecha libre la “aprovechamos para poder trabajar mucho, más que nada en lo físico y descansar el fin de semana”.

También explicó que "esto es partido a partido, nosotros nos enfocamos en lo nuestro. Hay equipos que deben quedar libres y el torneo es muy parejo”.

“Va a ser difícil, parejo como lo son todos en esta categoría, y el que haga mejor las cosas se va a llevar el triunfo. Vamos por eso, vamos a ir a ganar y esperemos que así sea”, sostuvo el delantero olavarriense sobre el partido del próximo domingo frente a Villa San Carlos y se apenó sobre el empate frente a Fénix ya que “se nos escaparon dos puntos claves que hoy nos seguiría manteniendo primeros”.

Por último, el olavarriense opinó sobre su falta de gol en este torneo: “Yo estoy tranquilo, me siento bien, creo que estoy haciendo las cosas bien y el gol ya va a llegar. Para un delantero siempre es importante hacer goles, lo necesitamos pero si no se da, hay que seguir trabajando, intentando, ayudar al equipo en lo que necesite y estar tranquilo. Es cuestión de aprovechar las oportunidades que se me den y que el arco se abra”.

Fuente: Federico Meza // Solo Ascenso