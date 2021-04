Santiago Izaguirre: “Fue un lindo reconocimiento ser capitán”

En el estadio Municipal, Club Ciudad de Bolívar empató ante Independiente y tras el partido, Santiago Izaguirre habló con los medios.

El conjunto de Ciudad se encuentra en pleno recambio del equipo obligado por algunos contagios dentro del plantel. A raíz de esta situación es que en el partido del domingo pasado, Izaguirre se convirtió por primera vez en el capitán.

“Es un lindo reconocimiento, ya me lo había dicho Mauricio -Peralta- que en caso de no estar Cristian Piarrou estaba yo, lo disfruto y lo tomo bien”, sostuvo el ex Racing sobre la cinta de capitán.

En lo que respecta a la atípica cotidianeidad a la que se enfrentan, el olavarriense afirmó que “vivimos dos semanas atípicas por contagios, pero los que entraron respondieron bien, hay algunos que volvieron de recuperarse”.

Por último, en cuanto a la igualdad sin goles del pasado domingo contó que “no encontramos la vuelta, no pudimos romper ni agarrarlos mal parado”.

"Se hace difícil cuando tenemos a un equipo que lo único que hace es esperar el error detrás de mitad de cancha, lo importante era ganar y no se nos dio”, sentenció sobre el breve análisis del partido y el primer empate del certamen transcurridas 3 fechas.

Fuente: Presente Noticias