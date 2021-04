El intendente de Bolívar habló del retroceso a fase 2

El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, habló acerca de la decisión de solicitarle al Gobierno provincial un retroceso a fase 2 que se hará efectivo a partir de las 12 de la noche de este viernes, debido a la situación sanitaria que atraviesa la vecina ciudad y la ocupación hospitalaria. “Primero cuidemos la salud y después discutimos la educación”.

“Estamos en una grave situación sanitaria en el partido de Bolívar, con más de 850 casos activos”, sostuvo el intendente, Marcos Pisano, quien enfatizó acerca del nivel de ocupación del Hospital Municipal que “tenemos más de 35 pacientes internados por este virus y es una situación muy preocupante”.

A raíz de la velocidad con la que se esparció en esta segunda ola el coronavirus en los últimos días el intendente resolvió que el retroceso a fase 2 era lo que su distrito necesitaba para reducir el esparcimiento del virus con las restricciones y la reducción de la circulación.

“Si no tenemos salud, no podemos discutir educación, producción o muchos proyectos que tenemos”.

En relación a la suspensión de las clases presenciales a partir del próximo lunes, Pisano puntualizó que “hay que salir de las chicanas políticas, lo que hay que hacer es cuidar la salud de los vecinos”, y finalizó “si no tenemos salud, no podemos discutir educación, producción o muchos proyectos que tenemos”.

El mandatario municipal de Bolívar indicó a Radio Olavarría que “acá no hay magia, ni inventos, en todo el mundo se han tomado decisiones difíciles y a nadie le gusta detener la continuidad educativa. Pero antes que eso tenemos que pensar en la salud de los niños y los adolescentes”. Finalmente recalcó, “tengo dos bebés: uno de 45 días y 2 meses internados con covid. No me vengan a plantear como necesario el restablecimiento de la educación presencial”.